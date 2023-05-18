Десятки собак в светящихся ошейниках прогулялись по столице Чили

Необычный марафон прошёл в столице Чили. Его участники – собаки в светящихся ошейниках, ну и конечно,..

[Барбара Росас, владелица собаки]:

«Сначала у нас была беседа со специалистами – своего рода обучение, а сейчас – вот такое интересное дополнение к этому».

Необычный марафон прошёл в столице Чили. Его участники – собаки в светящихся ошейниках, ну и конечно, их владельцы. Цель наглядной акции – побудить людей лучше заботиться о своих питомцах.

Светодиодные ошейники делают собаку заметной в темноте. Если она убежала в сторону, то хозяину легче её отыскать. На дороге её уже издалека видят водители. Также собака в светящейся амуниции заметна прохожим. А это значит, что встреча не станет неожиданной, и животное не напугает человека.

Светодиодные ошейники, как правило, заряжаются через USB. Заряда хватает на несколько часов. Если мощность падает, то можно переключить ошейник на мигающий режим, и он ещё некоторое время поработает.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Прогулка с собаками в светящихся ошейниках проходит в Сантьяго во второй раз. Её организовали местные власти.

Короткая ссылка на эту страницу: