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Десятки собак в светящихся ошейниках прогулялись по столице Чили

Десятки собак в светящихся ошейниках прогулялись по столице Чили

Необычный марафон прошёл в столице Чили. Его участники – собаки в светящихся ошейниках, ну и конечно,..

Дата загрузки: 2023-05-18

Десятки собак в светящихся ошейниках прогулялись по столице Чили
Необычный марафон прошёл в столице Чили. Его участники – собаки в светящихся ошейниках, ну и конечно, их владельцы. Цель наглядной акции – побудить людей лучше заботиться о своих питомцах.

[Барбара Росас, владелица собаки]:
«Сначала у нас была беседа со специалистами – своего рода обучение, а сейчас – вот такое интересное дополнение к этому».

Светодиодные ошейники делают собаку заметной в темноте. Если она убежала в сторону, то хозяину легче её отыскать. На дороге её уже издалека видят водители. Также собака в светящейся амуниции заметна прохожим. А это значит, что встреча не станет неожиданной, и животное не напугает человека.

Светодиодные ошейники, как правило, заряжаются через USB. Заряда хватает на несколько часов. Если мощность падает, то можно переключить ошейник на мигающий режим, и он ещё некоторое время поработает.

Прогулка с собаками в светящихся ошейниках проходит в Сантьяго во второй раз. Её организовали местные власти.
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