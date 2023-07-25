Наводнения в Афганистане: десятки погибших

Не менее 30 человек стали жертвами наводнений в Афганистане за минувшие выходные. Такие данные приводят власти...

Не менее 30 человек стали жертвами наводнений в Афганистане за минувшие выходные. Такие данные приводят власти. Бедствие вызвали проливные дожди.

Водой смыло сотни домов. Большинство из них были построены из глины.

[житель Кабула]:

«Я живу в Кабуле. Это дом моего двоюродного брата. В 2 часа ночи мне сказали о наводнении. Когда вода вошла в их дом, они все спали. Некоторые мужчины забрались на крышу, но женщины и дети оказались в ловушке в доме. Люди изо всех сил пытались их спасти, но не смогли».

26 человек погибли в районе Джалрез примерно в 50 километрах от Кабула. Ещё четверо – в самой столице.

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Ещё около 40 человек числятся пропавшими без вести. 70 получили телесные повреждения.

[пострадавший от наводнения]:

«Позади мой сад, и весь он разорён. Там также склад, где я храню вещи для магазина стоимостью больше 2000 долларов. Он тоже полностью разрушен. Откачиваем воду ассенизатором. Много других садов тоже пострадали».

Представитель правящего в стране «Талибана»* – группировки, которая запрещена в России и других странах – выразил соболезнования и призвал администрацию Кабула помочь пострадавшим семьям. Но люди говорят, что помощи мало.

[пострадавший от наводнения]:

«Проблема в том, что пострадавшим не помогают. Некоммерческие организации и чиновники “Талибана” приходили помочь. Они старались, но эта помощь для нас незначительная».

В Афганистане сейчас сезон дождей, и люди в это время гибнут ежегодно. В прошлом году жертвами стихии также стали десятки человек и домашний скот.

*«Талибан» – организация, которая в РФ запрещена и считается террористической

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