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Взрыв заправки в Махачкале: 30 погибших, более 100 раненых

Взрыв заправки в Махачкале: 30 погибших, более 100 раненых

Не менее 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва на заправочной станции..

Дата загрузки: 2023-08-15

Взрыв заправки в Махачкале: 30 погибших, более 100 раненых
Не менее 30 человек погибли и более 100 получили ранения в результате взрыва на заправочной станции в Республике Дагестан на юге России. Трое из погибших – дети.

Взрыв произошел вечером 14 августа на окраине Махачкалы.

Как сообщил губернатор, пожар начался в помещении автосервиса и перекинулся на близлежащую заправочную станцию, что привело к взрыву.

[Сергей Меликов, глава Республики Дагестан]:
«В 21:40 у нас произошла трагедия. Сопряжено это со взрывом. Причины и характер взрыва устанавливаются. Та точка, где мы сегодня находимся, это, по сути, – эпицентр трагедии».

Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров, после чего его удалось локализовать.

По словам губернатора, некоторых пострадавших планируют спецбортом перевезти для лечения в Москву. В целом многие в тяжёлом и среднем состоянии.

[Сергей Меликов, глава Республики Дагестан]:
«В основном это люди, которые пострадали от ожогов и травм, полученных при взрыве, в том числе от различных предметов, стекла, конструкций и так далее».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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