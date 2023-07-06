Автобус попал в ДТП в Мексике: 29 погибших

Вот так выглядит место трагедии, которая произошла в Мексике. Автобус с пассажирами ехал из столицы Мехико..

Вот так выглядит место трагедии, которая произошла в Мексике. Автобус с пассажирами ехал из столицы Мехико через штат Оахака и разбился. Инцидент произошёл в районе 6:30 утра в городе Магдалена-Пеньяско.

29 человек погибли, ещё 19 получили телесные повреждения. Их доставили в больницы Тлахьяко и Оахаки.

[Альфонсо Зарате, мэр]:

«Мы не знаем точно, откуда пассажиры, но думаем, что люди ездят в Мехико за покупками и возвращаются на этом автобусе». [Диего Айван Руис, пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я ехал в Санта-Катарину-Куанану навестить родственников. Они уже приехали сюда, другие в пути. Я потерял в этом ДТП свою мать. Она была для меня всем».

Как сообщили в МВД Мексики, водитель, по всей видимости, потерял управление над автобусом.

[Диего Айван Руис, пассажир]:«Проблемы с автобусом начались с самого начала пути и были возле Пуэблы. Его проверяли, но водитель продолжал путешествие. В Тлахьяко снова что-то сломалось. И потом произошло вот это. Видимо, отказали тормоза».

В Мексике автобусы дальнего следования нередко попадают в аварии. Так, в апреле такое транспортное средство упало с обрыва на западе страны. Тогда погибло 18 человек.

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