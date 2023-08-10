Кандидата в президенты Эквадора застрелили после предвыборного митинга

Возмущенные эквадорцы протестуют возле клиники, где скончался кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Он получил огнестрельные..

Возмущенные эквадорцы протестуют возле клиники, где скончался кандидат в президенты страны Фернандо Вильявисенсио. Он получил огнестрельные ранения во время предвыборного митинга в Кито.

На кадрах в социальных сетях видно, как Вильявисенсио садится в машину после мероприятия. После этого раздаются звуки стрельбы и крики. Местные СМИ сообщили, что было произведено около 30 выстрелов.

В Генпрокуратуре говорят, что нападавший позже скончался от ран, полученных в перестрелке. В результате инцидента пострадали ещё девять человек, в том числе кандидат в законодательный орган и двое полицейских.

Сестра Вильявисенсио и его друг рассказали о том, что пережили.

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[Патриция Вильявисенсио, сестра убитого]:

«Я была позади моего брата. В этот момент пули сыпались, как светлячки. Друга, который был со мной, тоже ранили». [Карлос Фигероа, врач и друг убитого]:

«Я думал, что Фернандо удалось спастись. Я пришёл в клинику, чтобы помочь раненым пациентам. Один получил ранение в грудь, а другой – в ногу. Зайдя в реанимацию, я увидел, что Фернандо мёртв».

Президента Гильермо Лассо и его правительство говорят, что насилие на улицах и в тюрьмах Эквадора усиливается из-за разборок между преступными группировками. В них участвуют наркокартели, которые борются за контроль над маршрутами доставки наркотиков. Этими путями также пользуются мексиканские и албанские картели.

Глава государства созвал экстренное совещание, а также на 60 дней объявил в стране режим чрезвычайной ситуации.

Вильявисенсио – бывший член профсоюза и журналист. Он открыто критиковал коррупцию и организованную преступность и во время предвыборных выступлений обещал бороться с уклонением от уплаты налогов.

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