Музей связи в Сиэтле сохранил последнюю в мире панель переключения

Внутри невзрачного здания в Сиэтле расположились один из крупнейших сетевых провайдеров города, а также музей, который..

Внутри невзрачного здания в Сиэтле расположились один из крупнейших сетевых провайдеров города, а также музей, который переносит посетителей во времена дисковых телефонов и телеграфов.

Музей связи может похвастаться коллекцией более чем из 250 исторических артефактов. Они включают пять больших телефонных коммутаторов, оборудование для вещательного телевидения, несколько телетайпов, которые когда-то использовали для доставки новостей от телеграфных агентств, а также более 200 аналоговых телефонов всех типов.

[Питер Амштейн, волонтёр музея]:

«В мире есть много других музеев телефонов. Но там это просто статичная экспозиция. Предметы нельзя трогать и пробовать их. Здесь же всё включено и подключено. Почти ничего нет за стеклом. Это интерактивная выставка».

Питер Амштейн – один из 23 волонтёров музея. Они работают над разными проектами, а также раз в неделю помогают проводить экскурсии для посетителей.

[Питер Амштейн, волонтёр музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Большинство волонтёров, которые сегодня к нам приходят, работают в технологической отрасли. Они проводят свои дни за клавиатурой, Всё это очень виртуально и неосязаемо. И самое приятное тут, что всё это очень физические и осязаемые технологии. Вы можете видеть, как движутся детали и мигают огни».

В дальнем углу музея находится единственная в мире действующая панель переключения. Её нашли в соседнем телекоммуникационном здании и хотели выбросить на свалку. Однако волонтёры её спасли и восстановили. Теперь она работает.

При этом попасть в этот музей не так-то просто. Он отрывается для посетителей только на один день в неделю, с 10 утра до трёх часов дня.

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