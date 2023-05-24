Часы последнего императора китайской династии Цин продали на аукционе

Часы, которые когда-то принадлежали последнему императору китайской династии Цин, продали на аукционе за 6,2 миллиона долларов...

Часы, которые когда-то принадлежали последнему императору китайской династии Цин, продали на аукционе за 6,2 миллиона долларов. Торги в Гонконге провёл аукционный дом Phillips Asia.

Редкие часы Patek Philipp принадлежали Пу И – императору государства Цин, которое существовало до 1912 года.

Его жизнь легла в основу оскароносного фильма «Последний император».

Часы купил коллекционер из Азии, проживающий в Гонконге. Он сделал покупку по телефону после шестиминутных торгов.

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[Томас Перацци, глава отдела часов Phillips Asia]:

«Сегодня мы установили три мировых рекорда. Наивысший результат среди всех моделей Patek Philippe 96. Наивысший результат среди всех наручных часов, принадлежавших императору. И это самый высокий результат среди всех часов, когда-либо проданных Phillips Asia».

Это были одни из восьми известных часов Patek Philippe. Их Пу И подарил своему русскому переводчику, когда находился в заключении в Советском Союзе. Ожидалось, что их продадут за три миллиона долларов. Однако цена оказалась выше более чем в два раза.

Аукционный дом заявил, что три года общался с историками, журналистами и учёными, чтобы исследовать историю часов и проверить их происхождение.

[Томас Перацци, глава отдела часов Phillips Asia]:

«Я в полном восторге от этого аукциона. После трех лет напряжённой работы и исследований у нас состоялся прекрасный вечер с выдающимися результатами».

Пу И родился в 1906 году. Он был последним императором китайской династии Цин, начав правление в двухлетнем возрасте.

В 1945 году после поражения Японии во Второй мировой войне Пу И захватила в плен Красная Армия в китайском аэропорту Шэньян. Пять лет он провёл в лагере в Хабаровске. Умер он в 1967 году.

В 2017 году на аукционе также продали часы Patek Philippe, принадлежавшие последнему эфиопскому императору Хайле Селассие. За них отдали 2,9 миллиона долларов.

В том же году за 5 миллионов продали часы Rolex, принадлежавшие последнему императору Вьетнама Бао-дай-де.

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