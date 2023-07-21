Новый тип магнетаров обнаружили астрономы в Австралии

Новый звёздный объект открыли австралийские астрономы. Он находится в нашей галактике Млечный Путь примерно в 15..

Новый звёздный объект открыли австралийские астрономы. Он находится в нашей галактике Млечный Путь примерно в 15 000 световых годах от Земли.

Это открытие изменит представление учёных о нейтронных звёздах – самых плотных объектах в нашей Вселенной. Одна чайная ложка вещества, из которого они состоят, весит миллиард тонн.

Изучение ведёт команда астрономов в Перте. Они считают, что объект представляет собой магнетар с чрезвычайно сильными полями, которые могут производить мощные всплески энергии.

Он отличается от обычных магнетаров тем, что излучает волны каждые 22 минуты, в то время как все изученные ранее испускали энергию с интервалом от нескольких секунд до нескольких минут.

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[Наташа Хёрли-Уолкер, астроном]:

«Это нейтронные звёзды с очень сложными, скрученными и странными магнитными полями, которые нагревают нейтронную звезду и делают её очень яркой в рентгеновских спектрах излучения».

Подобный объект, возможно, обнаружил аспирант Университета Кёртин в 2021 году. Он светился три месяца, а потом исчез из поля зрения. Учёные оказались в тупике. В период с июля по сентябрь 2022 года команда снова просканировала небо и нашла нынешний объект. Его всплески энергии длятся до пяти минут. То есть в пять раз дольше, чем у первого объекта.

Команда также обнаружила, что земные телескопы впервые зафиксировали импульсы от него в 1988 году, более 30 лет назад.

Пока науке неизвестны аналоги, которые помогли бы описать новую звезду.

[Наташа Хёрли-Уолкер, астроном]:

«Может быть, это белый карлик. Может быть, это кварковая звезда. Может быть, это какая-то очень необычная звезда. Но нет действительно хороших подходящих моделей».

Открытие сделали с помощью радиотелескопа MWA в Западной Австралии. Другие телескопы по всему миру также его подтвердили.

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