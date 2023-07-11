Бельгийская больница пускает к пациентам домашних животных

Пожилая бельгийка Грета перенесла опасную инфекцию. Она лечится в больнице в Синт-Трёйдене и уже выздоравливает. И..
Дата загрузки: 2023-07-11
Пожилая бельгийка Грета перенесла опасную инфекцию. Она лечится в больнице в Синт-Трёйдене и уже выздоравливает. И не малую роль в этом сыграли встречи с её собакой. Это лечебное заведение недавно открыло павильон для свиданий с домашними питомцами.
[Грета Доннай, пациентка]:
«Я очень счастлива, потому что лежу в больнице с 13 июня, а это слишком долго, чтобы оставаться без собаки. Так что видеться с ней – это здорово. Ведь невозможно объяснить собаке, что происходит и почему тебя нет дома».
С домашним питомцем можно увидеться и во дворе больницы. Но это не всегда удобно, да и погода может быть неподходящей. А в здание животных не пускают, чтобы те не занесли какую-нибудь инфекцию.
Психологи обсудили такую проблему с онкобольными, которые подолгу проходят лечение и не могут повидаться со своими животными. В итоге родилась идея – построить отдельное здание. Этот павильон обошёлся в 140 тысяч евро. Деньги выделила благотворительная организация.
[Венди Тевис, сотрудница больницы]:
«Мы провели некоторые исследования, но в основном по опыту знаем, что пациентам очень приятно увидеть своих питомцев. Это радует и тех, кто уже близок к смерти, и тех, кто вынужден долго лечиться. Они становятся счастливее, и, безусловно, чувствуют себя лучше благодаря своим питомцам».
Пэт Кэтрин Дюпон – бывшая пациентка больницы в Синт-Трёйдене и один из инициаторов строительства павильона для встреч с домашними животными.
[Пэт Кэтрин Дюпон, бывшая пациентка]:
«Почему это важно? Потому что собака – настоящий друг. Когда приходишь домой, она никогда не бывает в плохом настроении, она неизменно приветлива. Всегда приятно быть рядом с собакой».
Пациентам разрешают встречи с питомцами раз в неделю. Длятся они час. Пока пускают только собак и кошек. Также планируют проводить в павильоне встречи больных с животными-терапевтами.
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