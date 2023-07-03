Самый длинный подвесной мост в Германии открылся в земле Гессен

Немного ближе к небесам станут туристы и местные жители в центре Германии. Здесь, в земле Гессен,..

Немного ближе к небесам станут туристы и местные жители в центре Германии. Здесь, в земле Гессен, открывается самый длинный в стране подвесной мост.

Его протяжённость – 664 метра. Максимальная высота – 100 метров. Более шести лет его проектировала и возводила компания Skywalk.

Чтобы закрепить конструкцию, она пробурила гору на 21 метр, установив так называемые якоря.

[Ульрих Кейдель, генеральный директор Skywalk]:

«Это 150 тонн стали с 36 якорями в земле, удерживающими всю конструкцию. Эта конструкция может одновременно выдержать ураган второй категории со снегом». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Я ещё к нему не привык. Но это невероятное чувство напряжения и восторга. Это живая конструкция. Мост немного двигается вместе с вами. Это как оздоровление для души».

По словам местных жителей, они до сих пор не верят, что удалось соорудить подобную конструкцию.

[местный житель]:

«Это потрясающе. Не верится, что можно протянуть мост через такую долину. Это почти безумие. Но, конечно, есть соблазн когда-нибудь по нему пройти». [местный житель]:

«Довольно впечатляюще, потому что мост действительно висит высоко. Думаю, что сначала буду идти с опаской. Но после первых нескольких метров всё будет в порядке».

На мосту может одновременно находиться до 750 человек.

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