Первая за лето экстремальная жара пришла в Испанию

Испанцы пьют воду литрами и спасаются в тени от палящего зноя. В страну пришла первая этим..

Испанцы пьют воду литрами и спасаются в тени от палящего зноя. В страну пришла первая этим летом волна экстремальной жары. Столбики термометров поднимаются до 40 градусов.

В центре Мадрида рабочие разбирают уличную концертную сцену. Приходится часто делать перерыв и охлаждаться у вентиляторов с увлажнителем воздуха.

[Кристина Самбрано, глава компании Ferro]:

«Мы купили вентиляторы, разбрызгивающие воду, купили очень много питьевой воды, а также лёд, который, кстати, сейчас почти не найти. Мы просим работников пользоваться защитным кремом, больше пить и периодически уходить в тень, чтобы не получить солнечный удар».

Местные жители и туристы находят спасение в тени деревьев. Многие идут в знаменитый парк Буэн-Ретиро в центре столицы.

[житель Мадрида]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Что ж, это надо просто пережить. Нет проблем. Когда слишком жарко, я остаюсь дома. Когда погода получше, иду в Ретиро или соседний парк». [туристка из Колумбии]:

«Мы приехали дня три назад, и жара здесь довольно сильная. Важно, чтобы с собой всегда была бутылка воды, и надо увлажнять кожу, но это, если на улице очень жарко».

Испанские синоптики обещают, что сильная жара продержится несколько дней.

В этом году Испания пережила самую жаркую весну за последние 60 лет. Она также стала второй по засушливости за тот же период. Водохранилища в стране заполнены менее чем наполовину. При этом в последнее десятилетие запасов воды было на 20 процентов больше.

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