Саммит G20 в Индии неожиданно завершился принятием всеобщей декларации

В Индии завершился саммит «Большой двадцатки». Встречу высоко оценили США и Россия, поскольку странам-членам удалось согласовать общую декларацию.

Помимо этого, объявили о новом проекте, который может составить конкуренцию китайской программе «Один пояс – один путь».

Саммит завершился в воскресенье 10 сентября. Однако декларацию согласовали ещё днём ранее. Это считают прорывом, поскольку консенсуса не удавалось достичь на уровне министров в течение всего года председательства Индии. В частности, по пунктам касательно Украины. Так, ранее против них выступали Россия и Китай.

В этот раз удалось найти приемлемые для всех формулировки. Так, в итоговом документе выразили глубокую обеспокоенность человеческими страданиями и последствиями войн по всему миру в целом. В вопросе конфликта между Россией и Украиной участники сослались на национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

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В декларации также выразили обеспокоенность в связи с глобальной продовольственной и энергетической безопасностью и цепочками поставок. В документе призвали к безопасному потоку российских и украинских зерна, продуктов питания и удобрений.

Впрочем, в тексте также уточнили, что по этим вопросам у участников разные точки зрения. При этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара, Москва и Киев продолжат переговоры о возобновлении зерновой сделки.

Консенсус стал личным политическим успехом премьер-министра Индии Нарендры Моди. До саммита никто не надеялся, что удастся договориться.

В ходе заседаний Африканский союз, в который входят 55 государств-членов, признали постоянным членом «Большой двадцатки».

Следующая встреча G20 состоится в Бразилии.

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