Мастерские, где делали мумии, нашли в египетской Саккаре

Древние мастерские, где бальзамировали умерших, нашли в некрополе Саккара близ Каира. Одна относится к XXX династии..

Древние мастерские, где бальзамировали умерших, нашли в некрополе Саккара близ Каира. Одна относится к XXX династии Древнего Египта, существовавшей с 380 по 343 годы до нашей эры. Другая создана в эпоху Птолемеев, которые правили с 305 года до нашей эры до 30 года нашей эры.

В мастерских делали мумии людей и животных. Внутри нашли кровати, на которых обмывали тела.

[Мустафа Вазири, глава Высшего совета по делам древностей Египта]:

«Мы обнаружили маленькое отверстие, через которое стекала вода во время обмывания тел. Также там были инструменты для удаления внутренних органов и канопы, в которых сохраняли внутренности».

Мастерские находятся рядом с местом, где четыре года назад археологи нашли сотни мумифицированных животных.

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Также в числе новых открытий в Саккаре – две небольшие гробницы. Возраст одной – 4400 лет. В ней похоронен жрец по имени Не Хесут Ба.

[Мустафа Вазири, глава Высшего совета по делам древностей Египта]:

«У него было много прижизненных титулов, а также тех, которые он получил после смерти. В гробнице мы нашли изображения различных сцен из повседневной жизни: сбор урожая, возделывание земли, игра на музыкальных инструментах и тому подобное».

Вторая гробница возрастом 3400 лет принадлежит жрецу по имени Мен Хебер. Он жил при династии Тутмосидов. В гробнице нашли красивую статую.

Саккара – некрополь древнеегипетского города Мемфис. Здесь находится одиннадцать царских пирамид. Центральное место занимает ступенчатая пирамида Джосера.

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