В Испании – вторая за сезон тепловая волна

Испания переживает вторую за сезон тепловую волну. В Мадриде столбики термометров доходят до +40-ка. [житель Мадрида
Дата загрузки: 2023-07-11
Испания переживает вторую за сезон тепловую волну. В Мадриде столбики термометров доходят до +40-ка.
[житель Мадрида]:
«Мы плыли туда, где тень. Поливали водой себя, кепку, солнцезащитные очки – всё».
[житель Мадрида]:
«Очень-очень жарко. Слава богу, есть тень. Сложно пройти даже 5 минут – приходится останавливаться. Я здесь с женой и её родственниками. Они из Перу, и для них такая жара привычнее. Но я из Англии, и мне слишком жарко».
Сложнее всего приходится тем, кто работает под открытым небом.
[уличный артист]:
«Когда становится по-настоящему жарко, я снимаю костюм и потом снова надеваю его. У нас есть поклонники, есть место. У меня всегда с собой две бутылки воды».
А строителей в такую жару днём отпускают с работы. Это прописано в законе.
[строитель]:
«Не в любую смену можно работать. В полдень нужно идти домой».
Тем временем на юге Испании – в Кордове и Хаэне – ещё жарче: +44. Впрочем, уже скоро по всей стране жара начнёт спадать.
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