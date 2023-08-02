Дональду Трампу предъявлены обвинения в попытке оспорить результаты выборов-2020

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявлены новые обвинения. 1 августа их одобрила большая коллегия присяжных в Вашингтоне. Трампу вменяют попытку оспорить результаты выборов 2020 года, что повлекло за собой события 6 января 2021 года, когда группа протестующих ворвалась в Капитолий.

Специальный прокурор Джек Смит предъявил обвинения по четырём пунктам, в том числе заговор с целью обмана Соединённых Штатов и с целью создания помех официальному расследованию, а также заговор с целью лишить граждан их конституционных прав.

Это второе обвинение, вытекающее из расследования Смита. Бывшему президенту отдельно предъявлено 40 обвинений, связанных с предполагаемым хранением секретных документов в его доме Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Предвыборный штаб Трампа назвал новые обвинения фальшивыми и задался вопросом, почему для их выдвижения необходимо было ждать 2,5 года.

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Его представитель написал: «Это не что иное как жалкая попытка преступного клана Байдена и министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года, на которых президент Трамп – бесспорный лидер и лидирует со значительным отрывом».

Сам бывший президент говорит, что воспользовался своим конституционным правом «выразить протест против выборов, которые, по его убеждению, были сфальсифицированы», точно так же, как это сделали демократы в 2016 году.

Также он добавляет, что федеральные агентства отказались расследовать фальсификации на выборах. Вместо этого министерство юстиции и ФБР «выслеживают и преследуют тех, кто жалуется на мошенников».

В обвинительном заключении также фигурируют шесть неназванных сообщников Трампа, которым не было предъявлено обвинение. Судя по описаниям, в их число входит Руди Джулиани – бывший личный адвокат Трампа.

Бывший президент отрицает все обвинения и продолжает свою предвыборную кампанию.

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