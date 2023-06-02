Наследный принц Иордании женился на своей невесте из Саудовской Аравии

Старший сын короля Иордании Абдаллы наследный принц Хусейн женился. Так проходила церемония. Его невеста, 28-летняя Раджва Аль Саиф, – младшая дочь саудовского бизнесмена Халеда Аль Саифа.

Исламская церемония бракосочетания прошла в беседке дворца Захран. Аль Саиф выбрала для свадьбы платье от ливанского дизайнера Эли Сааба с длинным шлейфом и фатой с цветочной вышивкой. Свой образ невеста дополнила бриллиантовой тиарой.

Примечательно, что невеста выбрала туфли без каблуков. Скорее всего, чтобы не смущать будущего супруга, который немного ниже её.

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Церемония прошла под руководством имама Ахмеда Аль Халайле. На неё пригласили 140 гостей. Среди них британские принц и принцесса Уэльские, а также принцесса Беатрис с супругом. Кроме того прибыли кронпринц Норвегии, король и королева Нидерландов, султан Брунея и многие другие.

Королева Иордании облачилась в элегантное чёрное платье от Dior.

После свадьбы пара проехала по улицам Аммана на специальном белом Range Rover 1984 года. Сопровождал их кортеж из красных джипов с пулемётами.

Молодожёнов доставили во дворец Аль-Хусейния на свадебный приём. Туда уже пригласили около 1700 гостей.

Началось всё с того, что новоиспечённые супруги поприветствовали высокопоставленных гостей. Примечательно, что визит принца Уильяма и его супруги Кейт держали в секрете. Это стало сюрпризом для поклонников британской королевской семьи. При этом Кейт также облачилась в платье от Эли Сааба. Выбрала оттенок «пыльная роза».

День бракосочетания был объявлен в Иордании национальным праздником. Во всех регионах страны прошли праздничные мероприятия.

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