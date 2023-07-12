Британо-бельгийские брат и сестра получили престижный приз Сигрейва

Мак и Зара Рутерфорд – брат и сестра из Бельгии, а также пилоты-рекордсмены. Теперь же их..

Мак и Зара Рутерфорд – брат и сестра из Бельгии, а также пилоты-рекордсмены. Теперь же их удостоили престижной награды в области авиации и гоночных автомобилей. В итоге они стали самыми молодыми её обладателями в истории.

Приз Сигрейва вручают с 1930 года. Его знаменитые обладатели – Льюис Хэмилтон и Ричард Брэнсон. Теперь же его получили 21-летняя Зара и 16-летний Мак.

Мак стал самым молодым в мире пилотом в 15 лет. А уже в 16 он отправился в кругосветное путешествие на одноместном самолёте. Завершил свой полёт, когда ему исполнилось 17.

А Зара уже в 19 лет стала самой молодой женщиной-пилотом, которая совершила путешествие через 51 страну мира. Её полёт продолжался пять месяцев.

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[Зара Рутерфорд, пилот]:

«Я смогла пролететь над центральным парком Нью-Йорка в 300 метрах над землёй. Это было действительно круто. Мне довелось увидеть действующий вулкан в Исландии, а точнее лаву, которая из него вытекает. Была пара гроз, а в Сингапуре турбулентность была такой, что я думала, что выпрыгну из кресла. Также были сильные морозы в Сибири. Там было до –35 градусов». [Мак Рутерфорд, пилот]:

«Когда я летел через Тихий океан, мне пришлось приземляться на необитаемом острове. Это было очень напряжённо и сложно. Самая трудная часть моего пути. Но это также была замечательная часть, потому что я был в совершенно незнакомом месте».

До этого приз Сигрейва получило только четыре женщины за выдающиеся навыки в путешествиях по суше, морю и воздуху. Но ни одна не была столь юна, как Зара.

А Мак побил возрастной рекорд, установленный 18-летним британцем Трэвисом Людлоу в 2021 году.

Среди предыдущих обладателей приза Сигрейва были гонщики Формулы-1 Стирлинг Мосс, Брюс Макларен, Джеки Стюарт, Найджел Мэнселл и Дэймон Хилл.

В список включены также рекордсмен мира по скорости на суше и воде 50-60-хх годов Дональд Кэмпбелл и пионер авиации 30-х Эми Джонсон. Это первая женщина, совершившая в одиночку перелёт из Лондона в Австралию.

[Зара Рутерфорд, пилот]:

«Глядя на прошлых победителей, этот приз впечатляет. И когда понимаешь, что мы с братом следующие в списке, то просто теряешь дар речи». [Мак Рутерфорд, пилот]:

«Это действительно трудно выразить словами. Только посмотрите на некоторые имена, это просто безумие. Невероятно, что мы смогли получить что-то такое престижное».

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