Как американский турист открыл для себя Ирак

Когда семья американца Джейкоба узнала, что он собирается поехать в отпуск в Ирак, то сразу начала..

[Джейкоб Немец, турист из США]:

«Почти все вокруг говорили мне, что сюда ехать опасно. Мне впервые за пять лет написала бабушка. Она просила не ехать. Мама мне звонила и плакала в трубку».

Когда семья американца Джейкоба узнала, что он собирается поехать в отпуск в Ирак, то сразу начала отговаривать его от поездки.

Но молодой человек решил ехать, несмотря ни на что. Теперь же он говорит, что ни на минуту не пожалел о своём выборе.

Десятилетиями Ирак раздирали войны, санкции и деятельность экстремистских группировок.

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Однако с 2017 года ситуация стала улучшаться. Так, многие большие города, включая Багдад, теперь ведут строительство и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

И в них потянулись туристы. Правда, пока их немного.

[Джейкоб Немец, турист из США]:

«Всё, что официально пишет правительство США, так это чтобы мы сюда не приезжали, что тут очень небезопасно, похищают людей и так далее. Но я ничего такого не увидел. Все очень добры и дружелюбны. Мы выходили выпить чаю, выходили поесть».

Джейкоб в составе группы туристов посетил руины древнего города Вавилон, а также священный для шиитов город Эн-Наджаф. Также погулял по старому городу Мосула.

[Джейкоб Немец, турист из США]:

«Все в общине хотят, чтобы плохих людей не было, чтобы туристы были в безопасности. Я без всяких сомнений рекомендую приезжать. Но не летом. Приезжайте в более прохладное время зимой».

Министр туризма Ирака отмечает, что в стране появляются новые отели, а также другая инфраструктура для отдыха иностранных туристов.

[Ахмед Факак аль-Бадрани, министр туризма Ирака]:

«Появляются сообщения о том, что в Ирак вернулась безопасность, и что тут нет угрозы жизни. Возможно, потребуется время, но недолгое. Международные СМИ уже освещают текущую ситуацию».

Многие иракцы, такие как блогер Али Хиляль, тоже пытаются показать другую сторону страны.

[Али Хиляль, иракский блогер]:

«Я стал путешествовать и искать исторические места, которые раньше не фотографировал и не посещал. И я увидел, что ситуация не такая, как её изображает большинство СМИ. Конечно, у нас много политических, социальных и экологических проблем, они есть. Но есть сторона, которую мы, возможно, забыли, и это сторона, которую я пытаюсь увидеть сам и показать другим».

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