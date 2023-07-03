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Мэр мексиканского городка женился на крокодиле

Мэр мексиканского городка женился на крокодиле

На этой свадьбе всё как полагается: нарядный жених и невеста в богатом подвенечном платье. Только вот..

Дата загрузки: 2023-07-03

Мэр мексиканского городка женился на крокодиле

На этой свадьбе всё как полагается: нарядный жених и невеста в богатом подвенечном платье. Только вот избранница – не красавица, д и вообще не человек. Это грозная крокодилица. В мужья ей достался сам мэр мексиканского городка Сан-Педро-Уамелула.

После торжественной церемонии начинается веселье.

[Виктор Уго Соса, мэр Сан-Педро-Уамелулы]:
«Это символизирует союз между принцессой (крокодилицей) и слугой».

Мэра просят как можно чаще целовать невесту. Отказываться нельзя. От этого зависит будущее городка. Правда, для безопасности пасть молодой перевязали верёвкой.

[Оливия Перес, участница церемонии]:
«Для нас крокодилица важна. Она королева, принцесса. Она принесёт нам дожди и хороший урожай».

Такой ритуал зародился в доиспанские времена. Свадьбы с крокодилами устраивали индейцы уаве и чонтали, которые сейчас населяют Оахаку. В этом штате сохранилось богатое культурное разнообразие индейских народов. Правда, сейчас многие древние традиции смешались с христианским обычаями.
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