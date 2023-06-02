Водородная Toyota Corolla дебютировала на гонках в Японии

Водородная Toyota Corolla дебютирует в 24-часовой гонке «Супер Таикю Фудзи» в Японии. Пока это не стремление..

Водородная Toyota Corolla дебютирует в 24-часовой гонке «Супер Таикю Фудзи» в Японии. Пока это не стремление к победе, а только испытание технологии. Автомобиль оснащён двигателем внутреннего сгорания, который работает на жидком водороде. Такой транспорт впервые участвует в авторалли.

Японская компания Toyota отстаёт от других автопроизводителей в разработке электрокаров. Но только потому, что видит будущее в водородных автомобилях. Некоторые эксперты считают, что у этой технологии большой потенциал.

[Джон Хейвуд, специалист по машиностроению]:

«В самом двигателе внутреннего сгорания нет ничего плохого. Важно топливо, которое он использует».

За гонкой «Таикю Фудзи» наблюдал президент Западного автомобильного клуба. Это самый большой автоклуб во Франции. Он организует гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана».

[Пьер Фийон, президент Западного автомобильного клуба]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я под сильным впечатлением от этой машины. Водород – очень интересное решение для будущего. У водородных автомобилей нулевой выброс CO2. И мы должны стремиться к такому. Это важно для планеты и наших детей».

Водородомобили удобнее электрических машин тем, что их можно заправить быстрее. Но, по мнению критиков, есть и минусы. Водород в основном получают из природного газа, поскольку получение путём электролиза обходится очень дорого. Но в первом случае выделяется углекислый газ. Руководство «Тойоты» видит выход в том, чтобы углеводород улавливать и закапывать в землю.

[Кодзи Сато, директор компании Toyota]:

«Для широкого применения водорода необходимо создать условия, чтобы система работала на всех этапах, включая транспортировку и производство водорода, который служит топливом».

Водородная Corolla предсказуемо проиграла в гонке. Но свою миссию всё равно выполнила – сделала ещё один маленький шаг к развитию водородных технологий.

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