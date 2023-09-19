Иран освободил заключённых американцев в рамках сделки с США

Иран и США обменялись заключёнными. В Катаре приземлился самолёт, на борту которого прибыли семеро американцев. Отсюда..

Иран и США обменялись заключёнными. В Катаре приземлился самолёт, на борту которого прибыли семеро американцев. Отсюда они отправятся в Соединённые Штаты. С освобождёнными уже пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:

«Пятеро из семи были незаконно задержаны и заключены в тюрьму в Иране. Они провели там около четырёх лет. Двум другим не разрешали покидать Иран».

США, в свою очередь, освободили пятерых заключённых граждан Ирана. Двое возвращаются в свою страну. Трое не захотели лететь в Иран.

Обмен заключёнными произошёл после нескольких месяцев переговоров в Катаре. О том, что стороны пришли к соглашению, стало известно 10 августа. В рамках сделки США разрешили Южной Корее вернуть иранские активы на сумму шесть миллиардов долларов, замороженные с 2018 года. Деньги уже перевели в банки Катара. Только после этого Тегеран освободил американских граждан.

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Несмотря на сделку, иранские и американские власти по-прежнему глубоко расходятся во мнениях по разным вопросам, включая ядерную программу Ирана. Вашингтон не намерен снимать экономические санкции и будет наблюдать за тем, чтобы деньги, размороженные Южной Кореей, были потрачены только на продовольствие и гуманитарные товары.

[Энтони Блинкен, госсекретарь США]:

«Мы абсолютно уверены, что деньги, ставшие доступными для Ирана в результате предпринятых нами действий, будут использованы исключительно в гуманитарных целях. И у нас есть средства и механизмы, чтобы не допустить обратного».

Между тем Вашингтон ввёл санкции против иранского экс-президента Махмуда Ахмадинежада и Министерства разведки Ирана за участие в арестах американцев. В середине сентября под санкции также попали три ведущих иранских СМИ, включая два информационных агентства и телеканал.

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