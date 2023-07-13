Бриллиантовая свадьба: супруги надели в памятную дату наряды 60-летней давности

Супруги из американского штата Небраска в 2020 году отметили 60-ю годовщину свадьбы. 88-летний Марвин Стоун и его супруга 81-летняя Люсиль фотографировались в тех же нарядах, в которых были в день бракосочетания.



Свадебное платье Люсиль сшила сама. Супруги надевали эти наряды для фотографий на 25-ю годовщину свадьбы. Тогда платье сидело на Люсиль идеально. В этот раз его немного переделали. «После рождения троих детей мне пришлось подкорректировать талию сзади, – рассказала Люсиль. – Я сделала небольшую вставку из белого атласа, который подходил по цвету». На супруге костюм сидел как прежде.



Фотограф Кэти Аутри вспоминает, что супруги Стоун пришли в восторг от идеи устроить фотосессию в подлинных свадебных нарядах. Во время съёмки любовь пары друг к другу светилась в каждом снимке. Фотограф призналась, что у неё наворачивались слёзы на глаза, когда она смотрела в объектив.



Люсиль и Марвин познакомились, когда работали в средней школе. Люсиль преподавала домоводство, а Марвин – математику, английский и геометрию.

Спустя несколько лет Марвин получил докторскую степень по географии. Он 32 года преподавал в университете. Люсиль, выйдя на пенсию, сосредоточилась на заботе о растущей семье.



Супруги поженились 21 августа 1960 года в маленькой лютеранской церкви. «Это была типичная свадьба. У нас был пастор, который проводил свою первую церемонию венчания…, и он был немного взволнован. Но он справился, и мы поженились», –вспоминает Марвин. У супругов трое детей, шестеро внуков и четыре правнука.

На вопрос есть ли у них секрет прочного брака, Марвин ответил: «Мы не всегда соглашались друг с другом, но фокусировались на главном. У нас схожие ценности, поэтому всё сложилось довольно удачно. Мы никогда не думали, чтобы расстаться».

«С первого дня мы считали, что брак – это навсегда, – добавила Люсиль. – Просто делаешь то, что должен. Мы не были идеальны. У нас были споры. У нас были разногласия, но в главном мы шли по одному пути».

Совет молодым парам, как сохранить отношения надолго, таков: «Используйте те ресурсы, которые у вас есть, и не ждите, что у вас будет всё, что захотите, – сказала Люсиль. – Сосредоточьтесь на главном, сохраняйте веру, позитивный настрой и делайте всё, что в ваших силах».