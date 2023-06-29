Макрон назвал расстрел подростка полицией непростительным

Полицейский застрелил подросткаФранция

Необъяснимым и непростительным назвал Эмманюэль Макрон убийство 17-летнего водителя в Нантере – пригороде Парижа. Полиция остановила подростка за нарушение правил дорожного движения. Тот, вопреки приказу, решил ехать дальше. Полицейский выстрелил, в результате чего молодой человек скончался.

Известно, что подростка звали Наэль. Предположительно, он из алжирской семьи. После его гибели в Нантере и других городах вспыхнули беспорядки и стычки с полицией. В первую же ночь радикально настроенные люди сожгли 40 автомобилей, микроавтобусов и других транспортных средств. Они также крушили остановки. Более 20 полицейских пострадали. Задержаны более 30 нарушителей порядка.

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Стычки с полицией продолжились и на вторую ночь. Правоохранителей забрасывают фейерверками. Снова горят машины. Помимо Нантера, беспорядки охватили Тулузу, Лилль, Амьен, Дижон и департамент Эссон.

Убийство подростка возмутило многих людей. Наибольший гнев вызвало то, что полицейские, участвовавшие в инциденте, солгали. Они заявили, что водитель угрожал их задавить. Но потом в соцсетях появилось видео, где видно, как полицейский стреляет, а машина проезжает несколько метров и врезается в столб.

Сейчас стрелявший правоохранитель находится под стражей. Ему могут предъявить обвинение в непредумышленном убийстве. Следователи выяснят, превысил ли подозреваемый служебные полномочия.

[Амаду Дагноко, житель Нантера]:

«Это трагедия, ведь речь идёт о человеческой жизни. Я сочувствую этой семье». [Фатима, жительница Нантера]:

«Думаю, обе стороны допустили ошибки, и ответственность несёт государство. Власти должны что-то делать, поскольку ситуация выходит из-под контроля. Но думаю, что беспорядки ничего не изменят».

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призывает общество к спокойствию. Он сообщил, что Париж и пригороды будут патрулировать тысячи полицейских для поддержания порядка.

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