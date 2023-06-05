Сотни тысяч протестующих прошли по Варшаве в воскресенье в честь 34-й годовщины первых послевоенных демократических выборов..

Сотни тысяч поляков прошли по Варшаве в 34-ю годовщину первых послевоенных свободных выборов

Сотни тысяч протестующих прошли по Варшаве в воскресенье в честь 34-й годовщины первых послевоенных демократических выборов в Польше. Либеральная оппозиция объявила демонстрацию проверкой её способности положить конец почти восьмилетнему правлению консерваторов, когда осенью пройдут парламентские выборы.

Марш растянулся более чем на километр. Демонстранты несли плакаты с надписями «Свободная европейская Польша», «Европейский союз – да, партия «Право и справедливость» – нет».

Лидер главной оппозиционной партии «Гражданская платформа» и бывший председатель Евросовета Дональд Туск приветствовал сторонников, заявив, что голос поляков нельзя заглушить.

[Дональд Туск, председатель «Гражданской платформы»]:

«Этот голос не заглушить. Титан проснулся. Я горжусь тем, что могу быть здесь, чтобы сказать, что мы победим».

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Организаторы заявили, что в марше приняло участие около полумиллиона человек.

Многие недовольны политикой нынешней консервативной партии «Право и справедливость», которую возглавляет Ярослав Качиньский. Её обвиняют в подрыве верховенства закона, превращении государственных СМИ в рупор правительства и поддержке гомофобии.

[Люцина Недзвецка, участница марша]:

«Я пришла сюда защищать демократию, поскольку не могу смотреть, как уничтожаются наш парламент и Конституционный суд, а Европейский союз лишается влияния».

4 июня 1989 года в Польше прошло частично свободное голосование, которое принесло победу правительству во главе с профсоюзом «Солидарность». Это спровоцировало серию событий, кульминацией которых стало падение Берлинской стены в ноябре того же года.

[Яцек Гвуздь, участник марша]:

«В 1989 году был прорыв. Надеюсь, что сегодня тоже будет прорыв, что люди будут готовы меняться». [Эва Йоахимович, участница марша]:

«Думаю, изменения уже происходят. Они необходимы, и они точно произойдут. Маленькими шагами, но произойдут».

Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого отрицает подрыв каких-либо демократических норм. Оно говорит, что его цель – защитить традиционные христианские ценности от либерального давления со стороны Запада и сделать экономику более справедливой.

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