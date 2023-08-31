Военные офицеры Габона объявили, что захватили власть в стране и поместили президента Али Бонго под домашний..

Военные Габона поместили президента под домашний арест и объявили о захвате власти

Военные офицеры Габона объявили, что захватили власть в стране и поместили президента Али Бонго под домашний арест.

Если госпереворот окажется удачным, то он станет восьмым для западной и центральной Африки за последние три года. Он также положит конец почти 60-летнему правлению политической династии Бонго.

Отец нынешнего президента пришёл к власти в 1967 году. Сам Али ходил в школу во Франции, любит американскую музыку и в 78-м даже выпустил фанк-альбом.

Он пришёл к власти в результате выборов в 2009 году после смерти его отца. Страна зависит от добычи нефти, а также известна своей супер-богатой элитой. Габонцы давно хотели более справедливого распределения богатств от добычи природных ископаемых. Али обещал модернизировать Габон.

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В то время как его отец поддерживал тесные деловые контакты с Францией, Али обещал диверсифицировать экономику и защитить окружающую среду. Он урезал число министров, а также наложил ограничения на зарплаты чиновников.

Впрочем, это не помогло сократить неравенство. Почти треть населения страны живёт за чертой бедности.

Ещё в 2016 году оппоненты обвинили его в фальсификации выборов. Тогда начались протесты, люди сожгли парламент. Полиция открыла по демонстрантам огонь. В 2019 в стране была неудачная попытка переворота. А недавно в Габоне состоялись очередные выборы, на которых Али Бонго опять объявил себя победителем.

Между тем, официальных заявлений от правительства Габона по поводу военного переворота пока не поступало.

ООН осудила попытку переворота, а также призвала стороны проявить сдержанность и начать диалог.

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