Сотни людей вышли на незаконный протест в центре Парижа

Во Франции продолжаются беспорядки. Сотни людей нарушили запрет полиции и вышли на незаконный протест в Париже...

Во Франции продолжаются беспорядки. Сотни людей нарушили запрет полиции и вышли на незаконный протест в Париже.

Изначально организаторы хотели провести марш в департаменте Валь-д’Уаз в память о чернокожем французе Адаме Траоре, умершем в 2016 году в полицейском участке. Им отказали, поскольку Францию и так больше недели сотрясали масштабные беспорядки.

После отказа властей организаторы решили перенести акцию в центр Парижа, но и здесь её запретили. Тем не менее, протестующие собрались на площади Республики и оттуда широкой колонной выдвинулись на бульвар Маджента.

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На протест вышли и родственники Адамы Траоре. Брат умершего Юссуф вступил в спор с полицейскими. Его задержали.

Адама Траоре был неоднократно судим за различные правонарушения. 10 июля 2016 года при проверке документов он сбежал от полиции. В результате погони его задержали. В участке Траоре скончался. Полицейских признали невиновными в его смерти. Однако этот инцидент вызвал масштабные протесты.

Теперь смерть Траоре используют, чтобы провести аналогию с убийством 17-летнего араба Наэля Мерзука. 27 июня полицейский застрелил его после того, как тот отказался подчиниться при проверке водительских документов на дороге.

Вскоре в социальных сетях появилось видео с убийством Наэля. Это спровоцировало массовые беспорядки по всей Франции. В них участвовали подростки в возрасте от 14 до 18 лет, которых по законам Франции не могут уголовно преследовать. В основном это были выходцы из Северной Африки. Они громили мэрии, полицейские участки, грабили банки и магазины, жгли машины.

В ходе насилия пострадали более 700 полицейских, погиб один пожарный. Правоохранители задержали более 3300 человек, один участник погромов погиб. Ущерб, нанесённый государственной и частной собственности, превысил сумму в миллиард евро.

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