Канадская провинция окутана смогом из-за лесных пожаров, но ожидают дождей

Миллионы жителей канадской провинции Британская Колумбия страдают от смога из-за сотен лесных пожаров на западе страны. Власти издали предупреждение об опасном для здоровья качестве воздуха.

Дым от лесных пожаров – сезонное явление на большей части территории Британской Колумбии, покрытой густыми лесами. Но в последнее время пожары становятся более интенсивными.

Метеорологи говорят, что почти всю провинцию окутал смог. Причём самые высокие концентрации – в южном регионе, где за последние несколько дней пожары вынудили эвакуировать около 35 000 человек.

[Бенда Сароз, жительница Ванкувера]:

«Вывела собаку в тихое место, поднялась выше, а там много дыма. Даже был запах… Я продержалась около 10 минут и сказала: “Нет, надо уходить, слишком дымно”».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Между тем, пожары начинают слабеть. Ожидается, что в ближайшие дни погодные условия будут ещё благоприятнее для сдерживания огня.

Так, в Британской Колумбии, которая находится на тихоокеанском побережье Канады, на этой неделе могут пройти дожди из-за тропического шторма «Хилари».

По всей Канаде пожары в этом сезоне выжгли около 140 000 квадратных километров лесов. Это примерно как площадь штата Нью-Йорк. При этом дым от пожаров достиг восточного побережья США.

Эксперты прогнозируют, что из-за засушливой погоды сезон пожаров может затянуться в стране до осени.

Короткая ссылка на эту страницу: