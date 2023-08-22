Канадская провинция окутана смогом из-за лесных пожаров, но ожидают дождей

Миллионы жителей канадской провинции Британская Колумбия страдают от смога из-за сотен лесных пожаров на западе страны...
Дата загрузки: 2023-08-22
Дым от лесных пожаров – сезонное явление на большей части территории Британской Колумбии, покрытой густыми лесами. Но в последнее время пожары становятся более интенсивными.
Метеорологи говорят, что почти всю провинцию окутал смог. Причём самые высокие концентрации – в южном регионе, где за последние несколько дней пожары вынудили эвакуировать около 35 000 человек.
[Бенда Сароз, жительница Ванкувера]:
«Вывела собаку в тихое место, поднялась выше, а там много дыма. Даже был запах… Я продержалась около 10 минут и сказала: “Нет, надо уходить, слишком дымно”».
Между тем, пожары начинают слабеть. Ожидается, что в ближайшие дни погодные условия будут ещё благоприятнее для сдерживания огня.
Так, в Британской Колумбии, которая находится на тихоокеанском побережье Канады, на этой неделе могут пройти дожди из-за тропического шторма «Хилари».
По всей Канаде пожары в этом сезоне выжгли около 140 000 квадратных километров лесов. Это примерно как площадь штата Нью-Йорк. При этом дым от пожаров достиг восточного побережья США.
Эксперты прогнозируют, что из-за засушливой погоды сезон пожаров может затянуться в стране до осени.
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