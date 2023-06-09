Как ослик повлиял на выбор жизненного пути девушки

Пейтон Данкворт позвонил одноклассник, который живёт на лошадином ранчо в американском штате Техас. Юноша рассказал, что, выгуливая лошадей, нашёл брошенного ослика.



«Он спросил, хочу ли я попробовать спасти ослика. Животное в плохом состоянии и надежды, что он выживет очень мало. Я очень люблю животных, поэтому согласилась его взять», – вспоминает Пейтон.



Девушка-старшеклассница сразу поехала на ранчо за осликом. Она назвала малыша Джеком. Дома Пейтон пыталась накормить его молоком из бутылочки. Но ослик так ослабел, что не мог есть. Потом всё наладилось. «Джек зависел от меня. Я кормила его молоком примерно каждые два часа», – вспоминает Пейтон.



Благодаря заботе, любви и ласке Джек окреп. Он стал игривым и подружился с собаками.

«Он отлично вписался в жизнь нашей семьи! – рассказала Пейтон. – Я беру Джека на прогулки, и он ездит со мной в машине. Он ходит за мной по пятам, как собака».



История с Джеком помогла Пейтон определиться со сферой деятельности после школы. «Джек вдохновил меня заняться в будущем помощью животным. Я их очень люблю. У малыша едва хватало сил стоять на ногах, а теперь он может бегать и гоняться за моими собаками. Спасённый Джек – это одно из моих самых больший достижений», – сказала Пэйтон.

