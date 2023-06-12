Помогут ли роботы-хирурги уменьшить очереди на операции

В команде лондонской больницы Гая и Сент-Томаса появился новый хирург. Это учреждение первым в Великобритании начало..
Дата загрузки: 2023-06-13
Робот полностью оборудован для проведения сложных операций.[Бен Чаллакомб, хирург]:
«Средняя – это камера, а левая и правая – ножницы и щипцы».
Машина работает с почкой впервые. А вот ещё один пациент – красный болгарский перец. На нём демонстрируют технологию.[Дэн Стоянов, профессор робототехники]:
«Это наш робот-хирург Уго. А сегодняшний пациент – красный перец».
Специалист использует щипцы робота, показывая, насколько они могут быть точными.[Дэн Стоянов, профессор робототехники]:
«Конечно, мне нужно будет надеть очки, чтобы я мог видеть всё в 3D. Это очень похоже на использование запястий, но внутри тела. Мои движения могут быть очень точными, можно сохранить много здоровой ткани. Хирург контролирует все действия».
Робот делает видео в реальном времени. Это помогает и при обучении.[Бен Чаллакомб, хирург]:
«Операция прошла очень хорошо. Прекрасный робот, который хорошо видит. Думаю, это будет важно в целом и для Национальной службы здравоохранения».
Примерно семь миллионов 300 тысяч жителей Великобритании сегодня стоят в очереди на операцию. Эксперты говорят, что роботы сыграют ключевую роль в уменьшении таких очередей.[Прокарт Дасгупта, хирург]:
«По мере увеличения списков ожидания, если у нас не будет больше доступа к такого рода приборам, мы не сможем выполнять свою работу. Если у нас будут те же возможности, что и до пандемии, мы просто потерпим неудачу».
Сейчас эта больница проводит около 1500 операций в год.
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