Помогут ли роботы-хирурги уменьшить очереди на операции

В команде лондонской больницы Гая и Сент-Томаса появился новый хирург. Это учреждение первым в Великобритании начало..

В команде лондонской больницы Гая и Сент-Томаса появился новый хирург. Это учреждение первым в Великобритании начало использовать новейшего робота. Его зовут Уго. Стоит он более миллиона 800 тысяч долларов.

Робот полностью оборудован для проведения сложных операций.

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[Бен Чаллакомб, хирург]:«Средняя – это камера, а левая и правая – ножницы и щипцы».

Машина работает с почкой впервые. А вот ещё один пациент – красный болгарский перец. На нём демонстрируют технологию.

[Дэн Стоянов, профессор робототехники]:«Это наш робот-хирург Уго. А сегодняшний пациент – красный перец».

Специалист использует щипцы робота, показывая, насколько они могут быть точными.

[Дэн Стоянов, профессор робототехники]:«Конечно, мне нужно будет надеть очки, чтобы я мог видеть всё в 3D. Это очень похоже на использование запястий, но внутри тела. Мои движения могут быть очень точными, можно сохранить много здоровой ткани. Хирург контролирует все действия».

Робот делает видео в реальном времени. Это помогает и при обучении.

[Бен Чаллакомб, хирург]:«Операция прошла очень хорошо. Прекрасный робот, который хорошо видит. Думаю, это будет важно в целом и для Национальной службы здравоохранения».

Примерно семь миллионов 300 тысяч жителей Великобритании сегодня стоят в очереди на операцию. Эксперты говорят, что роботы сыграют ключевую роль в уменьшении таких очередей.

[Прокарт Дасгупта, хирург]:«По мере увеличения списков ожидания, если у нас не будет больше доступа к такого рода приборам, мы не сможем выполнять свою работу. Если у нас будут те же возможности, что и до пандемии, мы просто потерпим неудачу».

Сейчас эта больница проводит около 1500 операций в год.

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