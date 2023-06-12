В Австралии перевернулся автобус с гостями свадьбы

Трагедией закончилось свадебное торжество в Австралии. Автобус, который вёз гостей, попал в аварию. В результате десять..

Трагедией закончилось свадебное торжество в Австралии. Автобус, который вёз гостей, попал в аварию. В результате десять человек погибли, ещё 25 получили телесные повреждения. [местная жительница]:«Мы живём здесь всего пару лет. Когда утром услышали об этом, подумали: это так близко к нам. Свадьба – один из самых счастливых дней в жизни, а здесь обернулся самым трагичным».

Как сообщается, автобус, нанятый для транспортировки гостей, съехал с откоса на кольцевой развязке и перевернулся.

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[Энтони Албанис, премьер-министр Австралии]:«Такой радостный день в прекрасном месте обернулся такой ужасной трагедией с гибелью и ранениями людей – это так жестоко, грустно и несправедливо. Люди наняли автобус на свадьбу, чтобы обеспечить гостям безопасность».

Инцидент произошёл недалеко от города Грета в 180 километрах от Сиднея. Регион Хантер славится своими живописными виноградниками, и здесь часто устраивают свадебные торжества.

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