В Австралии перевернулся автобус с гостями свадьбы
Трагедией закончилось свадебное торжество в Австралии. Автобус, который вёз гостей, попал в аварию. В результате десять..
Дата загрузки: 2023-06-13
Трагедией закончилось свадебное торжество в Австралии. Автобус, который вёз гостей, попал в аварию. В результате десять человек погибли, ещё 25 получили телесные повреждения. [местная жительница]:
«Мы живём здесь всего пару лет. Когда утром услышали об этом, подумали: это так близко к нам. Свадьба – один из самых счастливых дней в жизни, а здесь обернулся самым трагичным».
«Такой радостный день в прекрасном месте обернулся такой ужасной трагедией с гибелью и ранениями людей – это так жестоко, грустно и несправедливо. Люди наняли автобус на свадьбу, чтобы обеспечить гостям безопасность».
Инцидент произошёл недалеко от города Грета в 180 километрах от Сиднея. Регион Хантер славится своими живописными виноградниками, и здесь часто устраивают свадебные торжества.
«Мы живём здесь всего пару лет. Когда утром услышали об этом, подумали: это так близко к нам. Свадьба – один из самых счастливых дней в жизни, а здесь обернулся самым трагичным».
Как сообщается, автобус, нанятый для транспортировки гостей, съехал с откоса на кольцевой развязке и перевернулся.[Энтони Албанис, премьер-министр Австралии]:
«Такой радостный день в прекрасном месте обернулся такой ужасной трагедией с гибелью и ранениями людей – это так жестоко, грустно и несправедливо. Люди наняли автобус на свадьбу, чтобы обеспечить гостям безопасность».
Инцидент произошёл недалеко от города Грета в 180 километрах от Сиднея. Регион Хантер славится своими живописными виноградниками, и здесь часто устраивают свадебные торжества.
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