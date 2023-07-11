Как испанские школьники сделали роботизированный протез для одноклассницы

14-летняя Фатумата приходит в школу со своими друзьями. Она поступила в этот класс полгода назад, не..

14-летняя Фатумата приходит в школу со своими друзьями.

Она поступила в этот класс полгода назад, не говоря по-испански и имея инвалидность.

Но благодаря помощи классного руководителя, теплоте и солидарности её одноклассников и её собственной решимости, Фатумата быстро влилась в нормальную школьную жизнь.

Когда ей было семь лет, она попала под колёса грузовика в родном городе в Гамбии. В итоге пришлось ампутировать руку.

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В Испанию она переехала вслед за отцом, который нашёл в Сарагосе постоянную работу.

Ее классный руководитель Даниэль Лопес и учитель робототехники увидел, что Фатумата изо всех сил пытается общаться, но влиться в класс непросто.

Однажды утром ему пришла в голову идея.

[Эльза Альварес, одноклассница Фатуматы]:

«Он сказал, что мы будем делать протез руки. Мы были очень взволнованы, поскольку собирались сделать что-то, что поможет реальному человеку. Раньше мы делали проекты без определённой цели. А теперь собирались помочь нашей однокласснице».

Изготовление искусственной руки помогло Фатумате сблизиться с одноклассниками. Учитель отмечает, что девочке, возможно, потребуется более совершенный протез, однако проект объединил класс.

[Даниэль Лопес, классный руководитель]:

«Мы стремились к её интеграции, и мы это сделали. Это был поворотный момент. С того дня всё изменилось.

Ученики 8-го класса работали над проектом больше месяца. Они разделились на группы. Кто-то разрабатывал дизайн, а кто-то изготавливал саму руку и писал код.

[Ян Мартинес, участник проекта]:«Мы нашли 3D-приложение для создания дизайна. С его помощью мы начали понимать, какой может быть рука и как её подогнать. У неё была более короткая культя. И это усложняло задачу».

Кроме того, несколько учеников разработали приложение, которое помогло Фатумате переводить с её родного языка на испанский.

[Ансумана Джавара, отец Фатуматы]:«Спасибо ученикам и спасибо школе. Если бы не школа, она бы не познакомилась с друзьями. Они узнали её как личность».

Друзья Фатуматы получили неожиданную награду за свою работу. Команда, разработавшая протез и приложение для перевода, выиграла местную премию в области науки и техники, обойдя 28 других школ.

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