Как испанские школьники сделали роботизированный протез для одноклассницы

14-летняя Фатумата приходит в школу со своими друзьями. Она поступила в этот класс полгода назад, не..
Дата загрузки: 2023-07-11
Она поступила в этот класс полгода назад, не говоря по-испански и имея инвалидность.
Но благодаря помощи классного руководителя, теплоте и солидарности её одноклассников и её собственной решимости, Фатумата быстро влилась в нормальную школьную жизнь.
Когда ей было семь лет, она попала под колёса грузовика в родном городе в Гамбии. В итоге пришлось ампутировать руку.
В Испанию она переехала вслед за отцом, который нашёл в Сарагосе постоянную работу.
Ее классный руководитель Даниэль Лопес и учитель робототехники увидел, что Фатумата изо всех сил пытается общаться, но влиться в класс непросто.
Однажды утром ему пришла в голову идея.
[Эльза Альварес, одноклассница Фатуматы]:
«Он сказал, что мы будем делать протез руки. Мы были очень взволнованы, поскольку собирались сделать что-то, что поможет реальному человеку. Раньше мы делали проекты без определённой цели. А теперь собирались помочь нашей однокласснице».
Изготовление искусственной руки помогло Фатумате сблизиться с одноклассниками. Учитель отмечает, что девочке, возможно, потребуется более совершенный протез, однако проект объединил класс.
[Даниэль Лопес, классный руководитель]:
«Мы стремились к её интеграции, и мы это сделали. Это был поворотный момент. С того дня всё изменилось.
Ученики 8-го класса работали над проектом больше месяца. Они разделились на группы. Кто-то разрабатывал дизайн, а кто-то изготавливал саму руку и писал код.[Ян Мартинес, участник проекта]:
«Мы нашли 3D-приложение для создания дизайна. С его помощью мы начали понимать, какой может быть рука и как её подогнать. У неё была более короткая культя. И это усложняло задачу».
Кроме того, несколько учеников разработали приложение, которое помогло Фатумате переводить с её родного языка на испанский.[Ансумана Джавара, отец Фатуматы]:
«Спасибо ученикам и спасибо школе. Если бы не школа, она бы не познакомилась с друзьями. Они узнали её как личность».
Друзья Фатуматы получили неожиданную награду за свою работу. Команда, разработавшая протез и приложение для перевода, выиграла местную премию в области науки и техники, обойдя 28 других школ.
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