Белых тигрят через 1,5 месяца после рождения обнаружили в зоопарке в Индии

Трёх белых тигрят обнаружили в открытом вольере в зоопарке Майтри Багх в индийском городе Бхилаи. Оказалось,..
Дата загрузки: 2023-06-14
[Н. К. Джайн, ветеринар]:
«В зоопарке Майтри Багх в Бхилае родились тигрята, и это радостное событие».
Мать детёнышей зовут Ракха, а отца – Султан. Их привезли из зоологического парка Нанданканан, который находится в Бхубанешваре. Тигрицу с детёнышами переселят в открытый вольер, когда малышам исполнится четыре месяца.
Белые тигры не альбиносы и не отдельный подвид. Это обычные бенгальские тигры с врождённой мутацией. У них голубые глаза, и есть чёрные полосы. В дикой природе белые тигры не выживают.
Обычные тигры тоже становятся редкостью. В Индии в 70-х годах прошлого века создали десятки заповедников, чтобы сохранить популяции хищных кошек. Сейчас там в общей сложности обитает более 3000 тигров.
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