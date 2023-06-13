Две редкие бескоготные выдры родились в океанариуме в Японии

Вот такие симпатичные питомцы пополнили океанариум в японском городе Тоба. Это детёныши редкой азиатской бескоготной выдры...
Дата загрузки: 2023-06-14
В помёте были ещё два детёныша, но они вскоре умерли. О выживших выдрах теперь заботятся сотрудники океанариума.
Азиатская бескоготная выдра – самый маленький вид выдр. Длина их тела вместе с хвостом достигает максимум метра. Эти зверьки исчезают из-за вырубки лесов и браконьерства. Также их ловят незаконные торговцы животными.
Бескоготные выдры – популярные питомцы в океанариуме в Тобе. Людям нравятся их симпатичные мордочки. Этих детёнышей покажут публике в конце июля. А в конце августа они уже смогут плавать в неглубоком водоёме. Осенью обе выдры станут самостоятельными.
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