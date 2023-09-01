В России впервые родился детёныш большой панды

В Московском зоопарке отмечают радостное и значимое событие. Здесь впервые родился детёныш большой панды. Это первый..

[Светлана Акулова, директор Московского зоопарка]:

«Малыш весом 150 грамм родился у молодой пары больших панд Жуи и Диндин. Пол пока не известен. Наша Диндин сразу проявила заботу и приняла малыша. За мамой и детёнышем ведут пристальное наблюдение круглосуточно и делают все необходимые анализы».

В Московском зоопарке отмечают радостное и значимое событие. Здесь впервые родился детёныш большой панды. Это первый случай и для всей России. Маму малыша зовут Диндин, папу – Жуи. Зоопарк опубликовал видео Диндин и детёныша.

Это событие значимо ещё и тем, что родители довольно молодые. Диндин шесть лет, а Жуи – семь. Обычно детёныши у больших панд появляются в 8-10 лет. Такой успех сотрудники зоопарка объясняют тем, что создали для питомцев наилучшие условия.

Новорождённые панды в отличие от других детёнышей медведей покрыты тонким слоем меха. Весят примерно в 800 раз меньше мамы. Вырастить такого малыша непросто. Поэтому в зоопарках имена пандам дают только на сотый день после рождения.

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Жуи и Диндин приехали в Москву в 2019 году. Китай сдал их в аренду России на 15 лет. Все детёныши, которые родятся за это время, будут принадлежать Китаю. Обычно их передают тогда, когда они уже могут обходиться без мамы.

В дикой природе большие панды обитают в горных регионах Центрального Китая. Бамбуковые медведи считаются одним из национальных символов страны. До 2017 года больших панд относили к исчезающим видам. Хотя их численность немного увеличилась, но они по-прежнему редкие. В китайской провинции Сычуань находится семь заповедников и девять парков, где обитают большие панды.

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