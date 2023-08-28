В зоопарке в Индии родились сразу трое тигрят

В зоопарке в индийском городе Силигури родились сразу трое тигрят. Малышам ещё только полторы недели. Маму..

В зоопарке в индийском городе Силигури родились сразу трое тигрят. Малышам ещё только полторы недели. Маму зовут Рика. Ей пять лет.

Тигрицу вместе с детёнышами поместили в закрытый вольер. На хищников хотел посмотреть министр лесного хозяйства Западной Бенгалии. Но его не пустили из-за карантина.

[Джьотиприя Маллик, министр лесного хозяйства Западной Бенгалии]:

«Я посмотрел видео. Ветеринары просят не приближаться к детёнышам, поскольку они могут заразиться какой-нибудь болезнью».

Сейчас все тигрята здоровы. Их пол пока неизвестен. Тигриную семью выпустят в открытый вольер месяца через два, когда детеныши подрастут и окрепнут.

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Более ста лет назад в Индии водилось 40 тысяч тигров. Но браконьерство и потеря среды обитания поставили их на грань вымирания. В 70-х годах прошлого века в стране создали десятки заповедников, чтобы сохранить популяции хищных кошек. Сейчас там обитает более 3000 тигров.

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