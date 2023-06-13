На месте обрушения элемента эстакады в Филадельфии нашли тело. Об этом сообщила полиция штата Пенсильвания. В..

На месте обрушения эстакады в Филадельфии нашли тело

На месте обрушения элемента эстакады в Филадельфии нашли тело. Об этом сообщила полиция штата Пенсильвания.

В воскресенье там загорелся грузовик, перевозивший топливо, что и привело к обвалу одного из бетонных перекрытий шоссе I-95.

Тело человека нашла бригада, расчищавшая завалы. Останки направили судмедэкспертам для опознания.

Кому они принадлежат, пока не уточняется. Однако ранее сообщалось, что водитель грузовика Натан Муди пропал без вести сразу после аварии. Рядом с грузовиком его не обнаружили.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Саму автоцистерну уже увезли с места происшествия.

Частичное обрушение одной из основных автомагистралей восточного побережья США стало проблемой для тысяч людей. Особенно в период начала летнего сезона.

Перекрытие шоссе затруднило многим дорогу на работу. Также компании по доставке были вынуждены скорректировать свои маршруты.

Министр транспорта США сказал, что федеральное правительство работает со штатом над восстановлением эстакады. На ремонт уйдёт от нескольких недель до нескольких месяцев.

Впрочем, чиновники обещают ускорить процесс.

Аварию признали бедствием, на которое должны выделить федеральные средства.

Короткая ссылка на эту страницу: