Британский стартап представил электрокар, который заряжается за 6 минут

«Заряди электрокар за шесть минут» – так звучит главная идея этого концепта. Спортивный автомобиль оснащён тяговой..

«Заряди электрокар за шесть минут» – так звучит главная идея этого концепта. Спортивный автомобиль оснащён тяговой батареей, созданной по новой технологии. Её разработал британский стартап Nyobolt.

Обычные электромобили заряжаются 10-12 часов от обычной домашней розетки. Более мощные источники энергии позволяют сократить это процесс даже до 40 минут, если аккумулятор не разряжен до ноля.

Инженеры компании Nyobolt не раскрывают метода создания своей батареи. Говорят лишь, что в литий-ионных ячейках используется аноды из ниобия и вольфрама.

[Сай Шиваредди, директор компании Nyobolt]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «За основу взяты новые анодные материалы, которые располагаются на отрицательном электроде. Таким образом, они принимают ионы лития в десять раз быстрее, чем раньше».

Чем быстрее заряжается аккумулятор, тем больше выделяется тепла и тем быстрее выходят из строя компоненты батареи. Но разработчики решили эту проблему.

[Сай Шиваредди, директор компании Nyobolt]:

«Мы нашли материалы, способные выдерживать поступление такого количества энергии, и внедрили их в традиционный литий-ионный аккумулятор, но с большей ёмкостью. Размер батареи уменьшается, а ёмкость увеличивается. Это позволяет заряжать её в десять раз быстрее, чем другие батареи».

Ёмкость аккумулятора – 35 киловатт-час. Запас хода – 250 километров. Разработчики разрядили и зарядили батарею 2000 раз. После этого, по их словам, рабочие характеристики аккумулятора не ухудшились. Это значит, его хватит минимум на 500 тысяч километров пробега.

В разработке самого концепткара участвовали автомобильный стилист Джулиан Томсон и дизайнерское ателье Callum. За основу взяли спортивный родстер Lotus Elise, созданный в 96-м году.

[Дэвид Фэйрберн, директор компании Callum]:

«Этот автомобиль зарядится за шесть минут и выедет на трассу, а затем снова быстро зарядится и опять поедет. Это меняет представление о медленной зарядке электромобилей».

В ноябре электрокар протестируют на трассе. В начале следующего года стартует серийное производство. Цену модели пока не называют.

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