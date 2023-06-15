Внедорожники и грязь: в Венгрии проходит фестиваль Babod

Истинное развлечение для любителей внедорожников. В Венгрии стартовал фестиваль Babod. Здесь можно не только посмотреть на..

[Фредерика Шлавик, участница]:

«Я выросла в старом мире. Мы не сидели за планшетами и не играли в компьютерные игры, мы выходили на детскую площадку. Вот, теперь мы живём в том старом детстве. Мы можем снова выйти на детскую площадку и делать всё, что захотим».

Истинное развлечение для любителей внедорожников. В Венгрии стартовал фестиваль Babod. Здесь можно не только посмотреть на технику, которая ездит по бездорожью, но и самому искупаться в грязи.

Здесь участвуют представители уходящей эпохи: дизельные и бензиновые автомобили, от которых в Европе всё больше отказываются в пользу электрических.

Некоторые участники говорят, что никогда бы не стали водить электромобиль.

[Фредерика Шлавик, участница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эти мощные авто получают всё менее желанный прием в городах и на автомагистралях. Леса Венгрии стали одним из их последних убежищ, где водители могут не стесняться своей страсти.

[Ласло Хада, участник]:

«Мы теряем всё больше и больше наших возможностей, всё меньше мест, где мы можем получить реальный опыт бездорожья, где мы можем использовать качества наших автомобилей и почувствовать их мощь».

Соорганизатор фестиваля соглашается.

[Виктор Клаусманн, соорганизатор фестиваля]:

«Вы больше не можете мчаться через огуречные поля, как мы раньше говорили. Но здесь вы можете наслаждаться пересечённой местностью в регулируемых и безопасных условиях».

Фестиваль продолжается три дня. За это время около 15 тысяч зрителей увидят, как внедорожники сражаются с реками грязи.

Обычно посетители проводят это время в ближайшем кемпинге. Они болеют за своих любимых гонщиков и, конечно, купают друг друга в лужах.

Фестиваль впервые организовали в 80-х годах прошлого века. Это сделали немцы, которым запрещали ездить по их лесам. Они собирались близ озера Балатон до 1996 года. После этого фестиваль начали организовывать местные автолюбители. Сегодня он считается крупнейшим в своём роде в Европе.

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