Беспорядки в женской тюрьме в Гондурасе: 41 погибшая

По меньшей мере, 41 человек погиб в результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе. Люди собрались..
Дата загрузки: 2023-06-21
По меньшей мере, 41 человек погиб в результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе.
Люди собрались у тюремных стен, пытаясь выяснить, живы ли их родные и близкие. Но никакой информации им пока не предоставляют.
[родственница заключённой]:
«Власти ничего нам не говорят. Ждём здесь. Не знаем, что случилось там внутри. Ничего не знаем. Я не знаю, живы ли мои сёстры – родная и двоюродная».
[родственница заключённой]:
«Мы хотим знать, кто жив. Они же люди, они наши родственницы. Мы хотим их видеть и знать, как они. Если чиновники молчат, что нам тут делать? Тоже сидеть и молчать? Нет, мы хотим ответов».
Власти пытаются идентифицировать тела погибших.
Исправительное заведение находится в 20 километрах от столицы Гондураса. Оно рассчитано на 900 заключённых.
По некоторым сообщениям, рано утром во вторник в тюрьме вспыхнула драка между членами конкурирующих банд. Местные СМИ сообщают, что произошёл бунт.
Президент Гондураса Сиомара Кастро на своей страничке в соцсети сказала, что «чудовищные убийства» были спланированы бандами на глазах у охраны, и что все причастные будут наказаны.
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