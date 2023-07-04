Специалисты продолжают изучать обломки глубоководного аппарата «Титан», которые недавно подняли со дна Атлантики. Их обнаружил дистанционно..

Эксперт: «Титан» поднимали со дна океана долго и с трудностями

Специалисты продолжают изучать обломки глубоководного аппарата «Титан», которые недавно подняли со дна Атлантики. Их обнаружил дистанционно управляемый батискаф «Одиссей». Они лежали на глубине более 3600 метров.

«Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, потерпел крушение 18 июня на пути к обломкам «Титаника». Его части обнаружили спустя четыре дня.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Энди Боуэн, сотрудник океанографического института]:«Извлечение предметов с глубины почти 4000 метров – сложная задача».

Энди Боуэн – главный инженер Океанографического института Вудс-Хоул, специализирующийся на дистанционно управляемых подводных аппаратах. Он не участвовал в операции по спасению «Титана», но хорошо знает команду, которая этим занималась.

[Энди Боуэн, сотрудник океанографического института]:«Вполне вероятно, что операция включала опускание троса с надводного корабля, использование робота для фактического прикрепления этого троса к соответствующему снаряжению, которое было прикреплено к предмету, а затем подъём на поверхность. И, конечно же, с такой глубины – это долгий путь».

Судно с искарёженными обломками «Титана» прибыло в канадский порт в среду. Теперь экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной имплозии, то есть взрыва судна внутрь. Его буквально сплющило под давлением воды.

При этом назвали одну из причин аварии. Считают, что в корпусе батискафа из углеродного волокна со временем появились микротрещины. Именно из-за них конструкция не выдержала.

На борту «Титана» было пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржоле, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.

Примечательно, что вместо пакистанца и его сына могли оказаться другие пассажиры.

Так, в течение года Стоктон Раш пытался убедить отправиться в путешествие инвестора из Лас-Вегаса Джея Блума и его 20-летнего сына.

Блум был заинтересован. Однако, как он сказал, его обеспокоили сообщения о том, что «Титан» может быть небезопасен. В итоге он отказался в последнюю минуту, хотя ему предлагали скидку в размере 150 тысяч долларов на человека.

В целом каждый пассажир субмарины заплатил компании по 250 тысяч долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: