Эксперт: «Титан» поднимали со дна океана долго и с трудностями

Специалисты продолжают изучать обломки глубоководного аппарата «Титан», которые недавно подняли со дна Атлантики. Их обнаружил дистанционно..
Дата загрузки: 2023-07-04
«Титан», принадлежащий компании OceanGate Expeditions, потерпел крушение 18 июня на пути к обломкам «Титаника». Его части обнаружили спустя четыре дня.[Энди Боуэн, сотрудник океанографического института]:
«Извлечение предметов с глубины почти 4000 метров – сложная задача».
Энди Боуэн – главный инженер Океанографического института Вудс-Хоул, специализирующийся на дистанционно управляемых подводных аппаратах. Он не участвовал в операции по спасению «Титана», но хорошо знает команду, которая этим занималась.[Энди Боуэн, сотрудник океанографического института]:
«Вполне вероятно, что операция включала опускание троса с надводного корабля, использование робота для фактического прикрепления этого троса к соответствующему снаряжению, которое было прикреплено к предмету, а затем подъём на поверхность. И, конечно же, с такой глубины – это долгий путь».
Судно с искарёженными обломками «Титана» прибыло в канадский порт в среду. Теперь экспертам предстоит выяснить, что послужило причиной имплозии, то есть взрыва судна внутрь. Его буквально сплющило под давлением воды.
При этом назвали одну из причин аварии. Считают, что в корпусе батискафа из углеродного волокна со временем появились микротрещины. Именно из-за них конструкция не выдержала.
На борту «Титана» было пять человек. Это британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржоле, основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.
Примечательно, что вместо пакистанца и его сына могли оказаться другие пассажиры.
Так, в течение года Стоктон Раш пытался убедить отправиться в путешествие инвестора из Лас-Вегаса Джея Блума и его 20-летнего сына.
Блум был заинтересован. Однако, как он сказал, его обеспокоили сообщения о том, что «Титан» может быть небезопасен. В итоге он отказался в последнюю минуту, хотя ему предлагали скидку в размере 150 тысяч долларов на человека.
В целом каждый пассажир субмарины заплатил компании по 250 тысяч долларов.
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