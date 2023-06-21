75% ледников в Гималаях может растаять к 2100 году

Ледники в гималайских горах Гиндукуш могут потерять до 75% своего объёма к концу столетия. Это приведёт..

Ледники в гималайских горах Гиндукуш могут потерять до 75% своего объёма к концу столетия. Это приведёт и к наводнениям и к нехватке воды. В итоге могут пострадать 240 миллионов человек, живущих в горном регионе. Такой вывод сделали исследователи Международного центра комплексного освоения горных районов.

Согласно отчёту, ледники на знаменитых вершинах Эверест и Чогори начали таять намного быстрее, чем раньше.

[Мириам Джексон, геокриолог]:

«Изучив спутниковые снимки, мы увидели, что только с 2000 по 2009 год таяние ледников ускорилось на 60% (по сравнению с предыдущим десятилетием). Эта тенденция сохранилась».

Из-за потоков талой воды будет увеличиваться эрозия горных пород, значит обвалов станет больше. Также будут выходить из берегов озёра и реки, что приведёт к наводнениям. А после 2050 года, наоборот, начнётся нехватка воды. Впрочем, в горных регионах её ощущают и сейчас, поскольку снега стало выпадать меньше.

[Мириам Джексон, геокриолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сейчас снежный покров лежит на пять дней меньше, чем в предыдущем десятилетии. И воды людям достаётся тоже меньше. Они используют её для орошения, сельского хозяйства и гидроэнергетики. И если воды нет, или она поступает в другое время года, то это затрудняет жизнь людям, которые привыкли полагаться на природные ресурсы».

Изменения в горной экосистеме также могут привести к исчезновению многих видов животных и растений. Например, некоторые уникальные виды бабочек уже вымерли. Также под угрозой оказались лягушки и другие земноводные. По мнению исследователей, больше всего может пострадать животный и растительный мир Гималаев на территории Индии.

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