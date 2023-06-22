Поиски пропавшего батискафа «Титан» сосредоточили в районе, где зафиксировали подводные шумы

Время и кислород почти на исходе. У команды пропавшего батискафа «Титан», который плыл к обломкам «Титаника»,..

Время и кислород почти на исходе. У команды пропавшего батискафа «Титан», который плыл к обломкам «Титаника», остаётся всё меньше шансов на выживание.

Береговая охрана США сообщает, что следов подводного аппарата пока найти не удалось. При этом поиски сосредоточили в отдалённом районе Северной Атлантики, где зафиксировали серию подводных шумов. Их описывают как стук.

[Джейми Фредерик, сотрудник береговой охраны]:

«Если честно, мы не знаем, что это за шумы. Область на поверхности океана, на которой ведутся поиски, теперь в два раза превышает площадь Коннектикута. Под водой мы ищем на глубине до четырёх километров, постепенно увеличивая область поиска».

Батискаф, управляемый частной туристической компанией OceanGate Expeditions, в воскресенье должен был доставить трёх пассажиров на экскурсию по столетним останкам «Титаника» у побережья Канады. Экспедиция стоит 250 000 долларов с человека.

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Субмарина потеряла связь с судном через час и 45 минут после начала погружения. Воздуха на борту должно хватить на 96 часов. Это означает, что время почти на исходе. Некоторые эксперты отмечают, что в случае, если экипаж жив, ему нужно прекратить все разговоры. Тогда воздуха может хватить на дольше.

Один из пропавших пассажиров – французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Его друг и коллега Дэвид Галло очень надеется на спасение друга, особенно учитывая, что подводные шумы раздаются с 30-минутным интервалом.

[Дэвид Галло, морской исследователь]:

«Я не могу вообразить другого источника шума с интервалом в 30 минут, и я знаю, что Поль-Анри Наржоле будет делать что-то подобное, чтобы люди знали, что они там».

Галло говорит, что не может даже представить, что ощущают пассажиры «Титана».

[Дэвид Галло, морской исследователь]:

«Все, кто опускался на дно моря на подводной лодке, боялись этого и задавались вопросом, что будет в этом случае. Один вариант – быстрый конец, когда батискаф резко сдавит. Другой – ловушка, более медленный конец, когда медленно заканчивается воздух. Это просто ужасно. Не хочу об этом думать».

Между тем, безопасность батискафа «Титан» вызывала вопросы ещё в 2018 году. Эксперты говорили, что OceanGate предпочла сертифицировать его через третьи стороны, такие как Американское бюро судоходства.

В то время председатель комитета Общества морских технологий по пилотируемым подводным аппаратам Уилл Конен направил письмо основателю и генеральному директору OceanGate Стоктону Рашу, который кстати также находится на борту пропавшего аппарата. В письме Конен выразил озабоченность по поводу «Титана».

[Уилл Конен, председатель комитета Общества морских технологий]:

«Он не был сертифицирован, поэтому не было надзора во время проектирования, изготовления и испытаний. Значит, он считался экспериментальным. Но есть ли здесь место для экспериментов? Нельзя убивать людей».

На борту «Титана» также находятся британский миллиардер Хэмиш Хардинг и один из самых богатых пакистанцев Шахзада Давуд с его 19-летним сыном, для которого экскурсия должна была стать подарком на день рождения.

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