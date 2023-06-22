Возросло число погибших в ходе драки в женской тюрьме Гондураса

До 46 возросло число погибших в результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе. Большинство тел обгорели,..

До 46 возросло число погибших в результате беспорядков в женской тюрьме в Гондурасе. Большинство тел обгорели, что затрудняет процесс опознания.

Тюрьма находится в 20 километрах от столицы страны Тегусигальпы. Тела доставили в столицу.

[Юрий Мора, представитель прокуратуры]:

«Пока можно сказать, что после беспорядков в женской тюрьме Тамары в кабинеты судебно-медицинской экспертизы поступило 46 тел. 23 из них – обгорелые; остальные, по-видимому, скончались в результате огнестрельных или ножевых ранений. 23 необгорелых тела сейчас пытаются опознать и производят вскрытие, потому что это проще. 13-15 тел передали родственникам».

При этом многие родственники заключённых до сих пор ждут от властей информации. Тюрьма рассчитана на 900 человек, и люди не знают, есть ли их родные и близкие среди погибших. Также у родственников много вопросов о том, что именно случилось в стенах исправительного заведения.

[Педро Артуро Флорес, отец заключённой]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Как сообщается, рано утром во вторник в тюрьме началась драка между членами двух конкурирующих банд – «Баррио-18» и «Мара Сальватруча», которую также называют «MS-13». Обе имеют корни в Лос-Анджелесе и долгое время боролись за контроль над торговлей наркотиками и вымогательством.

Из-за действия подобных группировок Гондурас стал одной из самых опасных стран Латинской Америки.

Президент страны Сиомара Кастро заявила, что беспорядки были спланированы членами банды с ведома охранников. Она пообещала принять «решительные меры» для борьбы с организованной преступностью.

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