Рядом с обломками «Титана» нашли останки, предположительно, человеческие

Рядом с обломками батискафа «Титан» обнаружили останки, предположительно, человеческие. Их извлекли на поверхность и отправили на..

Рядом с обломками батискафа «Титан» обнаружили останки, предположительно, человеческие. Их извлекли на поверхность и отправили на экспертизу в США. Медики определят, принадлежат ли они тем, кто находился в глубоководном аппарате.

Со дна океана также подняли обломки батискафа. Их нашли на глубине четырёх километров в 500 метрах от носа затонувшего лайнера «Титаник». В числе фрагментов – части корпуса, носовой обтекатель и обломки хвостовой части. Всё погрузили на канадское судно Horizon Arctic и доставили в порт Сент-Джонс в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Напомним, крушение «Титана», принадлежащего компании OceanGate, произошло 18 июня. Связь с ним пропала через час и 45 минут после начала спуска к «Титанику». Поиски начались на следующий день. 22 июня дистанционно управляемый подводный аппарат обнаружил обломки батискафа. После этого всех пассажиров и экипаж объявили погибшими.

На борту «Титана» находились французский акванавт Поль-Анри Наржоле, пилот и основатель компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, а также пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд с 19-летним сыном.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

По мнению экспертов, батискаф не выдержал давления воды из-за чего произошла имплозия – взрыв, направленный внутрь. Аппарат сплюснулся, мгновенно убив всех пассажиров внутри, которые даже не успели ничего понять.

Некоторые специалисты считают, что трагедия могла произойти из-за того, что часть напорного корпуса «Титана» состояла из цилиндрической трубы из углеводородного волокна. Поведение такого материала на большой глубине пока не достаточно изучено.

Короткая ссылка на эту страницу: