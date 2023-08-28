Учёные: женщины чаще мужчин страдают от синдрома хронической усталости

[Пиппа Стейси, жительница Йорка]:

«В худшем случае я могла стоять минуты две. Сейчас могу выдержать минут пять или шесть. Остальное время передвигаюсь в инвалидной коляске. Многие восприняли это как трагедию, но для меня это один из лучших способов контролировать свою активность».

Молодая британка Пиппа Стейси – среди десятков тысяч людей, страдающих от миалгического энцефаломиелита – синдрома хронической усталости. Это мало исследованное заболевание. Причём раньше врачи даже сомневались в его существовании.

Пиппа входит в число 17 тысяч участников научного исследования. Его проводят учёные Эдинбургского университета. Они выяснили, что синдром хронической усталости у женщин возникает чаще, чем у мужчин. Причём сопутствующие симптомы у них тяжелее. Они включают бессонницу, затуманенное сознание, головные боли, а также боли в мышцах и суставах.

Кроме того, если синдром у женщины длится более десяти лет, то болезнь становится тяжелее. А в пожилом возрасте ситуация ещё больше ухудшается.

[Пиппа Стейси, жительница Йорка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Считается, что синдром хронической усталости возникает после тяжёлых вирусных заболеваний. Однако теперь учёные не исключают, что есть генетическая предрасположенность.

[Крис Понтинг, учёный]:

«Если мы обнаружим генетические нарушения, из-за которых может начаться болезнь, то сможем представить доказательства (её существования). Тогда человек сможет прийти к врачу и сказать, что есть убедительные данные, которые подтверждают, что всё дело в генетике».

Пока нет никаких лекарств от этого недуга. Лечение симптоматическое. Некоторые люди выздоравливают, но в основном это происходит само собой. Учёные продолжат исследования и возможно найдут эффективный способ лечения.

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