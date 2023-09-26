Мобильная кофейня помогает бездомным в Австралии начать новую жизнь

Эта мобильная кофейня в австралийском Перте не только обслуживает клиентов. Ещё одна её важная задача –..

Эта мобильная кофейня в австралийском Перте не только обслуживает клиентов. Ещё одна её важная задача – помогать бездомным, которые хотят начать новую жизнь.

У Санни Маклауд, помимо прочих трудностей, были проблемы с психическим здоровьем. Фудтрак с кофе вдохновил её противостоять жизненным невзгодам.

[Санни Маклауд, бариста]:

«Без организации Grow and Grind я пропала бы. Ради этой работы стоит просыпаться, приходить сюда каждое утро, протягивать руку помощи всем, кто в этом нуждается, всему обществу, и самой становиться лучше».

Сотрудники организации обучают бездомных профессии бариста. Так, у человека появляется возможность найти работу.

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[Джарид Тан, сотрудник организации Grow and Grind]:

«Мы надеемся, что человек сможет накопить деньги и самостоятельно купить жильё либо арендовать жилплощадь».

По данным организации, в Австралии всё больше бездомных. Причина в непосильных ипотечных кредитах, росте цен на аренду жилья, а также в инфляции.

Власти штата Западная Австралия построили более 1300 социальных домов для людей, оставшихся без крова. На фоне этого благотворительная деятельность Grow and Grind может показаться не очень значительной. Однако сотрудники организации считают её важной, поскольку работа людям необходима.

За два года Grow and Grind обучила более 50 человек. Пятеро из них нашли постоянную работу. Сейчас в организации планируют найти помещение под кафе. Это позволит обучать больше людей.

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