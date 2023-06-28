В Японии создали рюкзак со съёмными роботизированными руками

Вот такой замысловатый танец родился в ходе эксперимента с новым изобретением японских инженеров. Оно позволяет примерить..

Вот такой замысловатый танец родился в ходе эксперимента с новым изобретением японских инженеров. Оно позволяет примерить на себя роль многорукого существа.

Это устройство называется «Руки Дзидзаи». Оно представляет собой рюкзак, к которому можно прикрепить до шести конечностей. Полный комплект весит 14 килограммов.

[Масахико Инами, сотрудник Токийского университета]:

«Главная особенность устройства не только в том, что оно даёт людям больше двух рук, но и в том, что их можно снимать и делиться ими с другими людьми».

Управлять руками надо дистанционно. Для этого учёные создали мини-копию устройства. Манипулировать им нужно вдвоём. Если добавить ещё пару конечностей, то понадобится третий человек.

[Масахико Инами, сотрудник Токийского университета]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Пока инженерам предстоит разработать идеальный способ управления роботизированными руками. Сколько понадобится на это времени, неизвестно. Но учёные считают, что труды того стоят, поскольку изобретение может оказаться очень полезным.

[Масахико Инами, сотрудник Токийского университета]:«Если кто-то захочет отрастить крылья у себя за спиной или прикрепить беспилотник, изменив крепления на рюкзаке, то сможет приобрести разные способности. Думаю, это вполне возможно».

По совам учёных, изобретение можно будет использовать во время различных работ или спасательных операций, и даже в творческих проектах.

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