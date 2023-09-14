Беглого убийцу схватили после двухнедельных поисков в Филадельфии

Осуждённый за убийство Данело Кавальканте снова в руках полиции. Преступник сбежал из тюрьмы в Филадельфии две..

Осуждённый за убийство Данело Кавальканте снова в руках полиции. Преступник сбежал из тюрьмы в Филадельфии две недели назад. Поймать его помогли вертолёт с тепловизором и полицейская собака.

Кавальканте искали в лесистой местности на окраине Филадельфии. Нашли его около восьми утра примерно в 50 километрах к западу от города. Он пытался скрыться от полиции в густой растительности, однако его унюхала собака.

[Джордж Бивенс, полицейский]:

«Вскоре после восьми часов утра тактические группы собрались в районе, где находился источник тепла. Они смогли продвигаться очень тихо. Это был элемент внезапности. Кавальканте не осознавал, что он окружён, пока это не стало ясно. Но он всё равно пытался бежать. Он начал ползти через густой подлесок, взяв с собой винтовку. Собака его остановила, и члены обеих команд немедленно двинулись к нему. Он продолжал сопротивляться, но был силой взят под стражу. Никто не пострадал».

Кавальканте сначала доставили в казармы полиции штата, а затем перевезли на бронетранспортёре в другое место содержания под стражей.

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В аресте помогала четырёхлетняя бельгийская овчарка пограничного патруля по кличке Йода.

Кавальканте был осуждён за убийство своей бывшей девушки. Он сбежал из тюрьмы округа Честер, применив акробатические способности и забравшись на крышу.

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