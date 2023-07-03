После пяти ночей ожесточённых беспорядков и тысяч арестов на улицах Парижа и других городов Франции воцарилась..

После призыва бабушки убитого подростка в Париже и других городах установилась тишина

После пяти ночей ожесточённых беспорядков и тысяч арестов на улицах Парижа и других городов Франции воцарилась непривычная тишина.

Всё благодаря бабушке убитого полицией подростка. Она призвала остановить насилие.

Пять дней подряд протестующие били витрины, грабили магазины и поджигали автомобили и дома, устраивали погромы в полицейских участках и других административных учреждениях.

Беспорядки начались после того, как полиция убила подростка Нахеля, выходца из Алжира. Молодой человек, будучи за рулём, отказался подчиниться приказу правоохранителя выйти из машины и продолжил движение.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Стрелявшего полицейского арестовали. Ему грозит тюремный срок за непредумышленное убийство.

Бабушка Нахеля сказала, что протестующие использовали смерть 17-летнего подростка как предлог, чтобы вызвать хаос. При этом, по её словам, семья молодого человека хочет спокойствия.

Её комментарии прозвучали после того, как матери в городе Нантер близ Парижа потребовали прекратить насилие. Вместе с маленькими детьми они держали плакаты с надписями «Правосудие жертвам» и «Остановить насилие».

Другие местные жители говорят то же самое.

[жительница Нантера]:

«Очень рада, что всё успокоилось. В то же время не очень рада по поводу всего происходящего. Есть люди, которые с трудом заработали на машину, магазин. Возможно, они взяли кредиты. А затем за одну ночь они потеряли всё. И они не виноваты в том, что произошло».

При этом дом мэра Нантера неизвестные протестующие протаранили на автомобиле.

Президент Эммануэль Макрон осудил насилие. Он обсудит ситуацию с лидерами главных партий, а также с мэрами более 220 городов, где вспыхнули протесты.

В целом на подавление беспорядков по всей стране направили более 45 тысяч полицейских. И пока власти сомневаются в том, что насилие больше не вспыхнет.

Короткая ссылка на эту страницу: