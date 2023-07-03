fb pixel
Телеканал NTD

После призыва бабушки убитого подростка в Париже и других городах установилась тишина

После призыва бабушки убитого подростка в Париже и других городах установилась тишина

После пяти ночей ожесточённых беспорядков и тысяч арестов на улицах Парижа и других городов Франции воцарилась..

Дата загрузки: 2023-07-03

После призыва бабушки убитого подростка в Париже и других городах установилась тишина
После пяти ночей ожесточённых беспорядков и тысяч арестов на улицах Парижа и других городов Франции воцарилась непривычная тишина.

Всё благодаря бабушке убитого полицией подростка. Она призвала остановить насилие.

Пять дней подряд протестующие били витрины, грабили магазины и поджигали автомобили и дома, устраивали погромы в полицейских участках и других административных учреждениях.

Беспорядки начались после того, как полиция убила подростка Нахеля, выходца из Алжира. Молодой человек, будучи за рулём, отказался подчиниться приказу правоохранителя выйти из машины и продолжил движение.

Стрелявшего полицейского арестовали. Ему грозит тюремный срок за непредумышленное убийство.

Бабушка Нахеля сказала, что протестующие использовали смерть 17-летнего подростка как предлог, чтобы вызвать хаос. При этом, по её словам, семья молодого человека хочет спокойствия.

Её комментарии прозвучали после того, как матери в городе Нантер близ Парижа потребовали прекратить насилие. Вместе с маленькими детьми они держали плакаты с надписями «Правосудие жертвам» и «Остановить насилие».

Другие местные жители говорят то же самое.

[жительница Нантера]:
«Очень рада, что всё успокоилось. В то же время не очень рада по поводу всего происходящего. Есть люди, которые с трудом заработали на машину, магазин. Возможно, они взяли кредиты. А затем за одну ночь они потеряли всё. И они не виноваты в том, что произошло».

При этом дом мэра Нантера неизвестные протестующие протаранили на автомобиле.

Президент Эммануэль Макрон осудил насилие. Он обсудит ситуацию с лидерами главных партий, а также с мэрами более 220 городов, где вспыхнули протесты.

В целом на подавление беспорядков по всей стране направили более 45 тысяч полицейских. И пока власти сомневаются в том, что насилие больше не вспыхнет.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...