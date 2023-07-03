После призыва бабушки убитого подростка в Париже и других городах установилась тишина

После пяти ночей ожесточённых беспорядков и тысяч арестов на улицах Парижа и других городов Франции воцарилась..
Дата загрузки: 2023-07-03
Всё благодаря бабушке убитого полицией подростка. Она призвала остановить насилие.
Пять дней подряд протестующие били витрины, грабили магазины и поджигали автомобили и дома, устраивали погромы в полицейских участках и других административных учреждениях.
Беспорядки начались после того, как полиция убила подростка Нахеля, выходца из Алжира. Молодой человек, будучи за рулём, отказался подчиниться приказу правоохранителя выйти из машины и продолжил движение.
Стрелявшего полицейского арестовали. Ему грозит тюремный срок за непредумышленное убийство.
Бабушка Нахеля сказала, что протестующие использовали смерть 17-летнего подростка как предлог, чтобы вызвать хаос. При этом, по её словам, семья молодого человека хочет спокойствия.
Её комментарии прозвучали после того, как матери в городе Нантер близ Парижа потребовали прекратить насилие. Вместе с маленькими детьми они держали плакаты с надписями «Правосудие жертвам» и «Остановить насилие».
Другие местные жители говорят то же самое.
[жительница Нантера]:
«Очень рада, что всё успокоилось. В то же время не очень рада по поводу всего происходящего. Есть люди, которые с трудом заработали на машину, магазин. Возможно, они взяли кредиты. А затем за одну ночь они потеряли всё. И они не виноваты в том, что произошло».
При этом дом мэра Нантера неизвестные протестующие протаранили на автомобиле.
Президент Эммануэль Макрон осудил насилие. Он обсудит ситуацию с лидерами главных партий, а также с мэрами более 220 городов, где вспыхнули протесты.
В целом на подавление беспорядков по всей стране направили более 45 тысяч полицейских. И пока власти сомневаются в том, что насилие больше не вспыхнет.
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