Теракт в Анкаре у здания МВД: двое нападавших погибли

На этих кадрах запечатлён теракт в Анкаре. К воротам главного управления безопасности МВД Турции подъезжает легковой..

На этих кадрах запечатлён теракт в Анкаре. К воротам главного управления безопасности МВД Турции подъезжает легковой автомобиль. Из него выходит человек и быстро направляется ко входу. Потом виден взрыв.

Полиция сообщила, что нападавших было двое. Один погиб в момент взрыва, второго позже ликвидировали в ходе перестрелки. Также лёгкие ранения получили двое правоохранителей.

[Али Ерликая, министр внутренних дел Турции]:

«Как только они вышли из машины, им оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия. Один из террористов с поясом смертника взорвал себя. Другой был убит выстрелом в голову и обезврежен до того, как у него появился шанс себя взорвать».

Власти Турции говорят, что это первый теракт для столицы за много лет. Президент Тайип Эрдоган сказал, что подобные действия не останутся без ответа.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы будем решительно продолжать нашу борьбу до тех пор, пока последний террорист не будет уничтожен внутри страны и за рубежом. Подлые люди, которые нацелились на мир и безопасность наших граждан, не достигли своей цели и никогда не достигнут».

Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за инцидент.

При этом полиция сообщила, что террористы приехали на угнанном минивэне. Они завладели им в провинции Кайсери, убив его владельца.

Короткая ссылка на эту страницу: