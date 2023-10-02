Теракт в Анкаре у здания МВД: двое нападавших погибли

На этих кадрах запечатлён теракт в Анкаре. К воротам главного управления безопасности МВД Турции подъезжает легковой..
Дата загрузки: 2023-10-03
Полиция сообщила, что нападавших было двое. Один погиб в момент взрыва, второго позже ликвидировали в ходе перестрелки. Также лёгкие ранения получили двое правоохранителей.
[Али Ерликая, министр внутренних дел Турции]:
«Как только они вышли из машины, им оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия. Один из террористов с поясом смертника взорвал себя. Другой был убит выстрелом в голову и обезврежен до того, как у него появился шанс себя взорвать».
Власти Турции говорят, что это первый теракт для столицы за много лет. Президент Тайип Эрдоган сказал, что подобные действия не останутся без ответа.
[Тайип Эрдоган, президент Турции]:
«Мы будем решительно продолжать нашу борьбу до тех пор, пока последний террорист не будет уничтожен внутри страны и за рубежом. Подлые люди, которые нацелились на мир и безопасность наших граждан, не достигли своей цели и никогда не достигнут».
Ни одна террористическая группировка пока не взяла ответственность за инцидент.
При этом полиция сообщила, что террористы приехали на угнанном минивэне. Они завладели им в провинции Кайсери, убив его владельца.
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